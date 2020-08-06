Facebook 不仅是克隆 TikTok， 盘点它都复制了哪些 APP

北京时间 8 月 6 日消息，Facebook 在本周三（当地时间 8 月 5 日）推出了 Instagram Reels，这是一款模仿其竞争对手 TikTok 的应用程序，其允许用户制作配有音乐的短视频。值得一提的是，这并不是 Facebook 第一次模仿竞争对手的产品。



以下是笔者按照时间线对 Facebook 发布的与其他公司类似产品的盘点结果 :

2014 年 6 月

Facebook 创建了一款名为 Slingshot 的独立应用，这是该公司阻止 Snapchat 崛起而展开的首次重大尝试之一。该应用于 2015 年被关闭，它允许用户像 Snapchat 一样向朋友发送短暂的照片。不过两者有一个很大的区别，即用户只有回发自己的信息之后才能看到拍照选项。三个月之后，这项功能最终被移除。

2015 年 3 月

Facebook 推出了 “On This Day”，其可以展示几年前同一天的旧帖子和照片。这项功能和它的竞争对手 Timehop 一模一样。在 Facebook 复制这项功能的时候，Timehop 已经积累了 600 万的每日用户量。

2016 年 8 月

Facebook 发布了 Instagram Stories，这是对 Snapchat 旗舰功能的复制，用户通过该应用发布的视频和照片，在发送 24 小时之后将自动消失。

Instagram 前首席执行官凯文 · 斯特罗姆当时就承认，Snapchat 是这一理念的推广者，“其值得所有的赞誉”。

Facebook 最终将 Instagram Stories 扩展到了 Facebook 和 Messenger 两款主应用程序上。

2016 年 10 月

Facebook 允许用户通过 Marketplace 从其他用户那里购买和销售商品，Marketplace 是一个专门针对 P2P 购物的标签选项，类似于购物分类网站 Craigslist。

Facebook 旗下的 P2P 购物应用 Marketplace

2020 年 4 月

Facebook 创建了一款独立的游戏应用——Facebook Gaming，它能够像亚马逊的 Twitch 一样对电竞游戏进行直播。

游戏直播应用 Facebook Gaming

2020 年 4 月

Facebook 宣布推出 Messenger Rooms，其可以提供视频聊天功能，对 Zoom 和 Houseparty 构成挑战。值得一提的是，在 COVID-19 大流行期间，人们的在线通讯规模猛增。

在线视频应用 Messenger Rooms

2020 年 8 月

当 TikTok 发现自己处于美中两国的纷争焦点时，Facebook 发布了 Instagram Reels，这就是一款短视频应用程序，不仅在功能上与 TikTok 相似，而且在外观和使用感觉上也与后者一样。

抄袭竞争对手的功能并不违法，但在上周的众议院反垄断委员会听证会上，民主党人质问 Facebook 首席执行官马克 · 扎克伯格，Facebook 是否滥用其市场力量以打败竞争对手。

扎克伯格在与美国民主党众议员普拉米拉 · 贾亚帕尔 (Pramila Jayapal)的紧张交流中承认：“我们确实采用了其他人已经引领的功能，就像别人复制和改编我们发明的功能一样。”

Facebook 一直密切关注着竞争对手。其利用在 2013 年收购的 VPN 应用 Onavo，跟踪该平台用户所打开的竞争性应用产品，并利用这些信息为产品和商业决策提供信息。BuzzFeed News 报道称，Facebook 去年出于隐私方面的考虑删除了 Snapchat，但这其实是它收购 WhatsApp 的一个组成部分。《华尔街日报》(the Wall Street Journal)报道称，Facebook 发布 Instagram Stories 后，其同样利用 Onavo 的数据对 Snapchat 进行监控。