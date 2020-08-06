《福布斯》：特朗普对 TikTok 的行动让所有美国人尴尬

IT之家8月6日消息 北京时间 8 月 6 日消息，关于特朗普总统针对 TikTok 的做法，Toreador Research&Trading 公司高级经济顾问在《福布斯》发表评论文章，称这么做会让所有能共情的美国人尴尬。

全文摘译如下：

上礼拜得知特朗普威胁要封禁在全球范围内都广受欢迎的 TikTok 时，这种感觉让人很羞愧和尴尬。美国人一向推崇自主创业。美国是技术进步的中心。身为美国人，我们可以为其他人试图做我们最擅长的事感到激动。而现在这一幕，就像是看到碧昂丝在恶意批评一位年轻有抱负的歌手，而后者仅仅是想在她面前展现技巧。

▲ 资料图（图源：路透社）

而更让人尴尬的是，现在竟然有这么多美国人为特朗普的做法欢呼。

一直以来，一些专家都在提倡一种说法，即中国不会创造，所谓来自中国对全球经济的贡献是不合格且不安全的，还有很多产品都是仿制的美国产品。

在中国成为全球经济发展的重要组成部分、也是美国的一个巨大市场之后，很多美国人和专家认为，他们窃取了我们的想法。

但是，模仿并不意味着偷窃。模仿本身极具挑战性，而且你在模仿的时候也无法预测未来的走向。如果对此怀疑，可以回忆一下 2006 年在社交媒体一度独霸天下的 MySpace，或者 “2007 年 iPhone 可以威胁到黑莓”这一说法所受到的嘲笑。

而且，TikTok 并不是山寨，它代表的是一种全新的社交媒体，成了一个迅速席卷世界的现象。中国人这一次创新了，他们的确 “创造了自己的产品”，结果现在却要被白宫威胁封禁，或将不得不出售。

当然，还有一些辩护者表示，TikTok 从用户那里搜集了 “不必要的信息”。这实在很滑稽，因为他们根本没有一点蛛丝马迹。而且，根本没有人强迫人们将 TikTok 安装到自己手机上，但是很多人都这么做了，这是因为他们喜爱这个软件上面的内容。

另外，只要是企业，就不可能不想了解自己的客户和用户。这就是问题的关键。你想要改善用户体验，就先必须了解他们。

最近有一篇文章称，目前发生的针对 TikTok 的种种行为，“可能是市场在增加商业竞争，并且同时解决一个政治问题的例子”。“市场”的定义最近发生了变化，只不过亚当 · 斯密可能不会认同。

一些专家和他们的追随者认为，这样一款被称为 “很受美国孩子欢迎”的 App 实际上是共产主义扩张的幌子。这简直太荒谬了。监视年轻人和他们的舞蹈动作就能够获得有关政治方面的有用信息吗？

一家创新的中国公司的产品受到全世界欢迎，特朗普却威胁要封禁这家公司，然后安排了一场可能会强制将这家公司出售给美企的交易。这实在是太让人尴尬了，全世界都在见证这一幕。如果这一幕成真，说明我们不配拥有 TikTok 这样的 App，也不配拥有那些像曾经的美国人一样勇于创新的中国人。