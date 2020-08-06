TikTok 宣布封杀 Deepfake 视频，防止虚假信息传播

IT之家 8 月 6 日消息 TikTok 今天推出了新的政策，明确禁止 Deepfake 视频内容，以更好地保护其平台免受错误信息和其他形式的操纵性内容的影响。

“我们正在增加一项政策，禁止合成或操纵的内容，这些内容通过歪曲事件真相的方式误导用户，可能会造成伤害，”TikTok 美国业务总经理 Vanessa Pappas 在周三发表的一篇博客文章中写道，“虽然这类内容已经被我们的准则广泛覆盖，但这次更新让我们的用户更清楚地了解政策。”

Deepfake 是人工智能合成的视频，其可以以假乱真，导致人们可能无法分辨真假。Deepfake 最常见的是与用于制作色情内容的换脸视频，也被用于政治相关目的。近年来，制造 deepfake 的技术越来越复杂，该技术已经引起了人们的担忧。

TikTok 已经禁止政治广告，但该公司表示，此次 Deepfake 禁令旨在让人们更难利用其平台推送欺骗性内容来获取政治利益。

IT之家了解到，当地时间 8 月 5 日，美媒 CNBC 记者费伯（David Faber）在该频道的新闻节目上表示，微软和短视频应用 TikTok 计划在三周内完成收购谈判，这笔交易的估值最多达 300 亿美元。