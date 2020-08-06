被迫滞留在印度的中国人：微信被禁得干净利落，连个缓冲都没有

这是一群被迫滞留在印度的中国人。

他们中有中国企业驻印度的员工，有人因去印度旅游而遇到疫情爆发；在印度对中国 APP 封禁之后，他们面临着诸多的不便、陷入了困境，他们现在最想的就是，回国、回国、回国。

为了回国，他们想尽了一切办法，并正在寻找新的办法。

1、买了四次机票都被取消，印度就是不开国际航班

口述者：Dean

中国某科技企业驻印度员工

“印度政府要禁百度和微博了！”

前天早晨，这个消息就在我们华人中的一些小群里流传，然后我又看到印度累计确诊病例超过了 185 万的新闻（编辑注：目前印度确诊病例已经超过 190 万），这两条消息叠加下来看，我差点再一次崩溃。

从最初的疫情到边境冲突再到现在的各种中国产品被禁用，我们在依然留在印度的这个两三千人心里压力都很大，像我这样的男生还好，据我所知，有很多女生甚至开始崩溃。

去年 6 月份，我和几个同事被公司派来常驻印度，本来我的家人很担心印度的环境，非常反对。但对于身处科技行业的我来说，一直听说印度市场广阔，还是很想去看看，保不齐能碰到一个造富的机会呢。

我记得刚到印度的时候，vivo 赞助了本地很有名的印度板球联赛，印度的同事邀请我一起去看，但我实在不感兴趣，就拒绝了。没想到，今年有兴趣了，但 vivo 要退出印度板球联赛的赞助商位置了，我也因为疫情不敢随便出去了。

德里有一个康奈特广场，去年国庆，很多国人旅游都会到这看看。在 TikTok 最热的时候，很多印度人会这里跳舞、表演，然后进行拍摄。

广场里有一家 United Coffee House，他们家里面有麻婆豆腐，咖啡也很好喝，每当我空闲的时候，就会来这里吃饭，然后看广场上拍 TikTok 的印度人发发呆。其实看到中国的 APP 被这么多的印度人使用，心里还是很自豪的。

不过随着 TikTok 被禁，我上个月路过康奈特广场时，这里已经变得很冷清了。

其实 TikTok 在印度的火爆程度可能超出了国内人的想象，不仅很多普通人都靠拍 TikTok 以此为生，此外，很多印度名人或明星也都很用的在运营 TikTok，像 Shahid Kapoor、Deepika Padukone、Sara Ali Khan，Madhuri Dixit 等。

之前印度有一个闹得很大的新闻，一名印度诺伊达 TikTok 用户因自己在 TikTok 上的内容没有获得 “喜欢”感到不满，最终自杀。

但随着印度政府封禁包括 TikTok 在内的 59 款中国 App，印度国产 APP 很快就出现了很多同类的 APP。

就像 TikTok 被禁后，MX Player 马上就推出了一款 Taka Tak 的短视频应用软件，Gaana 更是趁火打劫，预计在未来一年内新增 1 亿用户，主要来源就是 TikTok 用户。比较好玩的是，腾讯还是 Gaana 的股东，在 2018 年的时候曾投资了 1.15 亿美元。

还有 Chingari，它号称是 TikTok 替代品的印度本土 App，6 月 30 日的时候由于注册人数太多导致其服务器崩溃，我看新闻说，一天的时间就达到了 350 万次下载。当时就有印度人在推特上说：“只需要一个小的 Chingari 就能摧毁 TikTok”。

Chingari 创始人之一 Sumit Ghosh 更是不要脸地发了一个消息：“这个月让我们拥有 1 亿用户！22 天内达到 1100 万！超激动啊！”。

除了手机厂商，印度很多创业企业的背后都出现着中国资本的身影。我看过印度本地媒体的统计，中国资本已经在印度投了 39 亿美元，高于 2018 年的 20 亿美元，已经取代美国成为印度快速发展的数字经济中最大的支持者。

而在印度目前最大的 30 家创业企业中，超过一半的投资方来自中国。值得注意的是，这些创业公司中，有 12 家的投资者是阿里巴巴和腾讯。阿里巴巴投资了印度电子商务公司 Snapdeal、数字钱包 Paytm 和食品配送平台 Zomato。同时，腾讯投资了印度线上聊天公司 Hike 和叫车应用程序 Ola。这些 APP 已经覆盖了印度人民的衣食住行。

TikTok 被下架的时候，微博还能上，6 月 30 日的时候，我所在的区域打开微博的速度开始变慢，甚至一度打不开 APP，后来我只能用梯子看微博了。

这一天，印度政府宣布将禁用 59 款来自中国的 App，当天凌晨，也就是北京时间两点多，我们接到了国内总部的电话，让我们和国内保持联系，那一晚上，我们都没有睡。

虽然最终我们公司不在这 59 款产品里，但国内总部的那边还是比较焦虑。当时判断，未来的形式应该会更为恶劣，当天白天我们就决定撤掉在印度当地所有的营销，低调行事。

后来的形势愈发艰难。我记得很清楚，7 月 25 日我发现我的一个印度手机号码注册的微信开始无法正常使用了，两天后，微信就停止服务印度用户，我看这个新闻又上了国内热搜。

不过中国手机卡注册的微信目前在印度还可以使用，所以我觉得起码对于我或者在印度的华人来说，除了又加重了一层心理负担，实际上并没有产生太大的影响。

但我家里人这时候已经崩溃了，尤其我爸妈，他们只有我一个儿子，因为担心我、每天都让我报平安。尤其我妈，之前晚上吃完饭就和她的小姐妹遛弯，现在每天盯着新闻联播，关注中印关系。

其实微信不能使用这事我觉得最影响最大的是和国内进行贸易往来的印度人，据我所知，很多印度人都是用微信和咱们国内沟通，我印象很深刻的是，推特上一名做海鲜贸易的印度人在哭诉，“天哪，我不知道该怎么办，真是疯了！”

我现在在印度已经一年多了，但因为疫情从 3 月份开始没有去工作，期间买过 4 次机票都被取消了，回国所需要的很多材料我都准备好了，申请书也写了，核酸检测也测了，但印度政府就是不开国际航班，8 月 1 日，印度政府宣布印度国际航空将延长至 8 月 31 号。

现在滞留在印度的中国人我估计大概有二三千人，因为中国驻印度大使馆把我们聚在一起拉了群。现在我一有时间就看《战狼》，给自己打气。

2、每天只有半小时有水 半年没吃到猪牛羊肉了

口述者：杨过

因去印度旅游被困的深圳科技人

下次再也不随便出国了。

我朋友在印度电子产品生意，2020 年初就来印度找他顺便旅游，本想清明回国，谁知道这一呆就到了八月份。

这边三月下旬开始封锁，说封就封，完全不给人反应的时间，我们也都来不及走。

盼星星盼月亮的，已经盼了四个月，还没有航班可以回国。大使馆组了 5 个 500 人的微信群，有消息会第一时间通知。转眼一个月过去了，依然无解。不过 6 月份之前已经有一批人回国了，大部分是女性，再有就是一些老弱病残的同胞。

听说有些被困的人得抑郁症了。说实在话，被困在一个地方，基本没有什么娱乐，很多人也不知道怎么消遣，是很容易抑郁的。

有不少人从开始就一直盼着回国，他们心态容易崩溃；有的人自己公司倒闭了，现在也没工作了。还有就是身边有印度人发烧了。这样就让人感觉生活在包围圈里，不知道哪天就中奖了。

印度医疗水平也非常落后，医疗资源也很紧张。在群里，人们每天都在问什么时候能回去，再加上后面印度政府封禁微信之类的 APP，遇到各种各样的问题，大家都比较恐慌。

生活是很难。我还好一点，懂得调整自己心态。

我对印度这里的生活已经慢慢习惯了，而且也不得不习惯。主要还是吃得不习惯，这边吃肉太难了。基本只能吃鸡肉和鸡蛋。我从来到印度到现在都没吃过牛羊肉和猪肉，太难受了。

咖喱的话，没几个中国人吃得消。不会做饭的中国人来了这，都得学做饭，不然就只能吃咖喱去。要是被困在其他国家可能还好些，在这里就是一坨坨的咖喱。我现在也是自己做饭。

我不止自己做饭，还要手洗衣服，因为没有洗衣机，洗衣服被子这些都要自己来做。我住的地方也没有空调，只能待在稍微凉快一点的房间里还能好点，现在印度每天高温都有 36 度这样。

最不方便的是每天只有半小时的时间有水，所以我必须把所有的桶和瓶子装满水，我大概有 20 多个桶，其中有个是 10L 的，洗澡、洗衣服、洗碗和煮饭等都要用这些水。水都要省着用，如果第二天不来水，那就更惨了。

得想得开一点，因为今年的话确实各方面的问题都很大，但是还是还能怎么样呢？只能保持每天心情好一点，这样过得也不会那么压抑。我现在每天就是学习一些工作相关的专业知识，还会跑跑步，因为我本身喜欢跑马拉松，我还会利用空水桶练练手臂，这样来加强锻炼。

我还学了很多印度菜，用做饭来消遣时间，比如手抓饼、鸡肉披萨之类的。我本身比较讲究，用很多锅碗瓢盆，也会花很多时间来洗，这样一天就过去了，感觉还挺充实的。

家人其实也很担心我，不过也没办法，我每天会和聊聊天，视视频，有的时候也会参与到群里的讨论，八卦一下现在到底是什么局势。视频和抖音也是娱乐的方式。

TikTok 被封禁之后，很多印度用户不高兴，因为他们在里面唱歌跳舞拍视频，还会当做微信一样聊天，很多本地人通过这个软件觉得自己有存在感，飘飘的，现在被禁用了只能改到别的软件里了。

在印度，其实我的体验是人员懒散，做事效率差，基础设施落后，卫生环境堪忧，不过基本物价较低，家电电子产品类价格较高。

印度人很喜欢中国货，毕竟有更高的性价比，他们本地的和国外的产品价格都相对来说偏高。手机市场上，小米第一，三星第二，VIVO 和 OPPO 分列第三第四。小米手机对他们大部分人来说，还算消费得起，其他再贵的就看阶层了

我用的这边的 Jio 手机卡可以登录微信，目前还算正常，Airtel 就不行。我和本地人其实也偶尔会交流，买东西。如果他们和中国人做生意的，就会用微信，特别是去过中国的。还有中资企业的印度员工也用微信。这是公司要求的。但是这边基本用 WhatsApp 比较多，一开始微信被禁用，据说是刚开始乱成一锅粥。后面都用了 WhatsApp。

其实基本的聊天功能可以使用，但是某些功能需要开 VPN 才能用，比如收款功能，看公众号，刷朋友圈等。印度方面的口径是维护国家数据安全咯，其实是印度国内控制不住疫情，得转移一些视线。

八月可能会有机会回国，现在有很多小道消息在传，特别是一些大公司可能会申请包机，但是有些公司现在已经不让员工回去了，因为产能已经上来了。核酸检测也是个难题，航班时间定不下来，核酸检测其实有效期很短，早做了可能无效，而且也有被感染的风险。

我迫切地希望生活回归正轨，现在进进不来，出出不去，在国外不比在国内，很多问题真得不好解决。生命可贵，回国了我要先和女朋友领证。我身边同学朋友都有孩子了，我已经被拉下了。

3、微信被禁得干净利落，连个缓冲都没有

讲述者：刘海枫（化名）

中国某广告传媒公司驻印度员工

离德里 30 公里，有个看起来比较现代，比较整洁，不那么 “印度”的小城 -- 古尔冈。它是新德里的卫星城，发展经历跟深圳差不多，有印度的 “深圳”之称，好多中国的科技公司将办公地点选择在了古尔冈。我所在的广告传媒公司就扎根于此地。

我来这已经 1 年零 7 个月了，对回家的渴望却从未如此迫切过。

现在我已经有一个多月没出去过了。在四五月份那会没有中印冲突的时候，我一周偶尔还会出去一次，主要是超市买点蔬菜和肉以及一些日用品。但是在冲突之后，就基本上不出门了。日常的生活用品，就用一个类似每日优鲜的 APP——Milkbasket，可以送到楼下，我会下楼去取。

其实有人问过我，在中印冲突之后，下楼是不是会有风险？

其实，在印度的中国人，住的小区都比较高档，小区里的印度人素质比较高，不会特别极端，我跟楼下的保安也比较熟悉了，所以相对安全一点。当然，也不是说百分之百安全，之前听说有一两个华人在小区里被印度人骂过，但没动手。

在古尔冈，那种仇视华人的感受不太强烈，因为早在冲突之前，大部分华人就已经不出门了。

印度的疫情太严重了，每日增长接近 5 万人次，直逼美国。印度人在个人卫生方面不太重视，防范意识也不够，不像国内，大家会主动带上口罩。在这边，确诊人数达到 5 万例左右的时候，大多数人还处于无意识状态，很多人都不戴口罩。虽然现在的状态是多数人已经有了带口罩的意识，但是穷人依旧带着围巾或者很低质量的口罩，感觉并不能防止病毒。

因此，疫情比较严重的时候，我们就不再去公司了，全程在家办公。目前，我们公司大部分人都已经回到了国内，只有 5-6 个人在印度，大家也是不敢出门，在家呆着。

这种害怕，更多的是来自疫情而不是说中印冲突。当然，这与所处的环境相关，在首都德里，有部分印度人的情绪可能比较亢奋，再加上媒体夸张的宣传报道，可能会作出一些极端行为。在古尔冈，这种情况会稍微好些。

这次印度对中国互联网企业的禁令，对企业打击非常大。比如，我们公司主要是线下，业务层面影响非常大。本来因为疫情销售人员已经不能出去了，再加上禁令和反华的情绪，业务员更是能不出去就不出，造血功能损失惨重，收入下降严重，只有原来的 1/4 甚至 1/5。

还有些企业甚至之间关闭了印度业务，撤回了国内。

当然，有些企业可能比较聪明些，比如小米前一阵做了一波 “骚操作”，将门帘都改成了印度制造，可能会影响小一些。

但总体上对中国企业打击还是很大的，很多企业已经在印度投资 5-10 年了，上亿的投资，就因为这次被禁打了水漂。

更重要的是很多企业可能一朝被蛇咬十年怕井绳，以后不太敢再踏入印度市场了。

其实，我也想回国。应该说不是 “想”，而是 “非常想”。但没有航班。

此前，大使馆组织了一波回去的航班，包机，只能坐不到 1000 多人。现在，还有不到 3000 多人滞留在印度了。

中国驻印度的大使馆组建了微信群，大家会在群里互通有无，可微信就这么突然之间地不能使用了。

6 月 29 日的时候，媒体报道了一则消息说包括 TikTok、微信在内的 59 款中国 APP 被禁。当时看到这则消息的时候，大家还在微信群里打 “问号”，感觉不太可能。因为这些 APP 已经在印度深耕了很多年了，所以大家觉得只是报纸炒作而已。

没想到，隔了一天，政府报告出来了，宣布了 59 款中国 APP 被禁，这时大家才相信是真的。再然后，第三天微信就被禁了，特别地干净利落，连个缓冲地带都没有。对于滞留在印度的华人来说，大家都在微信群上进行沟通，微信被禁引起了很大的恐慌。

不过，办法总比问题多。微信被禁之后，大家就开始使用虚拟专用网络，45 元 / 月，可以通过这个联接器，正常使用微信，只是有些不太稳定。

我的生活比较无聊，平时在家主要是看看书，不怎么玩游戏或者刷抖音（TikTok），所以这些 APP 被禁对我影响比较小。

但是微信是主要的沟通工具，家人、朋友都在微信上进行沟通。一下子被禁，十分的不方便，虽然用中国号码注册的印度用户能正常使用。

这个 “正常”是需要加引号的，发一些文字进行沟通是可以的，但朋友圈、与亲朋好友视频以及相关网页都是打不开的。

除了沟通交流不方便，对我来说最头疼的是回国的重要凭证 “健康码”也因此受到了影响。

要回国的话，健康码必须保证连续 2 周都是绿色的。自从微信被禁了之后，填写健康码就不太好用了，有时候需要重新开始计算，这是最让我担心的地方。万一有一天，有回国的航班了，但健康码却出现了故障，就不能回国了！