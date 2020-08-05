拒绝华为中兴后，印度国营电信公司又遭诺基亚威胁：不还清欠款就退出支持

IT之家8月5日消息 据外媒asianews报道，芬兰电信巨头诺基亚警告表示，如果其价值1.21亿美元的欠款不能立即结清，将退出对印度国营电信公司（BSNL）的网络维护支持。据印度媒体报道，印度政府今年6月已经命令印度国营电信公司（BSNL）拒绝采购所有华为和中兴的电信设备，这给了爱立信和诺基亚足够机会。

诺基亚公司现在控制着BSNL近40%的网络，还表示，由于将被迫解雇为这家国有公司服务的员工，因此不少人将失去工作。

尽管BSNL承诺在2020年9月前按月分期付款清偿欠款，但自今年3月以来，BSNL一直没有向诺基亚付款。

“鉴于COVID疫情的情况，我们现在面临着巨大的财务紧缩，诺基亚不可能进一步注入任何资金来维护已安装的设备，因此无法继续提供任何进一步的支持，包括AMC（年度维护合同）服务，”诺基亚在给BSNL董事长兼总经理PK Purwar的信中表示。目前，BSNL对这封信的反应以及下一步行动计划仍未披露。

IT之家获悉，印度国营电信公司是印度第四大电信公司，正处于将现有3G技术升级到4G重要时刻。由于失去了华为、中兴合作伙伴参与建设，印度国营电信公司如今只能重新招标4G网络设备，但现在需要先偿还上针对诺基亚的欠款。