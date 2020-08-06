攀升 PC 主机促销：i3-9100F+RX 560 显卡，1949 元

IT之家 8 月 6 日消息 攀升兄弟开启 PC 主机和笔记本产品开启 88 会员节促销，i3-9100F + RX 560 显卡 + 16GB 内存的高性能办公主机到手价 1949 元。

IT之家了解到，攀升 PC 主机 i3-9100F+RX 560+H310 主板 + 16GB 内存 + 240GB SSD 的活动价为 1949 元，作为主流性能办公机是不错的选择。另外，攀升 PC 主机高配版可选 i5-10400F+RX 590+B460 主板 + 16GB 内存 + 480GB SSD ，到手价 3699 元，在这个价位上拥有不错的游戏能力。

除了主机之外，攀升的商睿 Air13 笔记本也开启了促销活动，R5 3500U+8GB 内存 + 512GB SSD 售价为 2788 元，适合商用办公。这款笔记本采用了轻薄设计，主机重约 1.33kg，屏幕尺寸为 13.3 英寸，拥有 99% sRGB 以上色域。笔记本电池容量 60Wh，待机时间超过 10 小时。

攀升 88 嗨 FUN 天活动将在 8 月 6 日到 8 日举行，全店主机直降 500 元，另外凭高考准考证和有效身份证购买主机或一体机返 100 元红包，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

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