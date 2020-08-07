苹果 macOS 11 Big Sur 首个公测版发布

IT之家 8 月 7 日消息 据Macrumors报道，苹果今天正式发布了 macOS 11 Big Sur 更新的首个公测 Beta 版，参加 Apple Beta 测试计划的测试人员可以在安装相应的配置文件后通过 “系统偏好设置”中的 “软件更新”机制下载 macOS Big Sur beta。

IT之家了解到，macOS Big Sur 引入了针对 macOS 操作系统的优化设计，该设计与 iOS 更加相似，但 Mac 对窗口设计，调色板，应用程序图标，系统声音，菜单栏和侧边栏进行了调整。

此次更新首次将 Control Center 引入了 Mac，从而可以更快地访问系统控件，例如音量，键盘亮度，屏幕亮度，Wi-Fi 连接等。

更新后的通知中心将拥有更多的交互式通知和经过重新设计的小部件，这些小部件与 iOS 14 中的新 “小部件”类似 。通知现已按应用分组，您可以自定义显示这些 “小部件”。

Safari 具有可自定义起始页，内置翻译和 “隐私报告”功能等，用户可以知道每个网站使用哪些跟踪设置来跟踪个人数据。同时 Mac App Store 新增了一个扩展类别。

Mac 的 Messages 应用程序已获得全面改进，其与 iOS 的 Messages 应用程序可紧密配合并且支持固定对话、Messages 效果以及 Memoji 创建和 Memoji 贴纸等功能。

macOS Big Sur 中经过重新设计的 Maps 应用程序增加了对室内地图，指南和共享 ETA 更新的支持，此外，它还可以生成自行车路线和带电动汽车充电站的路线，并可以发送至 iPhone。

Apple Beta网站