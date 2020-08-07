卫星图揭示南极帝企鹅新栖息地

北京时间 8 月 7 日消息，在一项新研究中，英国南极调查局（BAS）的科学家从太空图片中发现了南极洲企鹅活动的新线索。这些企鹅的粪便污迹表明，它们建立了一些新的栖息地，但这些地点大多位于可能极易受到气候变化影响的地区。

这张照片拍摄于英国南极考察站哈雷研究站附近的布伦特冰架上。图片来自英国南极调查局

企鹅可能很擅长躲避人类，但它们无法躲避环绕地球的卫星。新的卫星图像显示，这片最寒冷大陆的白色冰原上出现了一些黑色污迹，这是帝企鹅的粪便。分析结果表明，南极洲的帝企鹅栖息地比之前认为的多了近 20%。

根据 8 月 4 日发表在《生态与保护遥感》（Remote Sensing in Ecology and Conservation）杂志上的研究，这一发现既是 “好消息，也是坏消息”，因为所有这些新栖息地都位于可能极易受到气候变化影响的地区。

欧空局哨兵 2 号卫星在 2016 年拍摄的盖茨角卫星图像显示了帝企鹅的粪便污迹（褐色斑点）。

要统计到底有多少帝企鹅生活在南极洲并不容易，因为这种动物通常是在非常寒冷、偏远和难以到达的地方繁殖。为了解决这个问题，在过去的十年里，英国南极调查局的科学家们一直在通过卫星图像寻找企鹅粪便的痕迹，以此间接地了解帝企鹅的生存状态。在这项新研究中，科学家分析了欧洲空间局（ESA）的哥白尼哨兵 2 号卫星在 2016 年、2018 年和 2019 年拍摄的图像，并仔细查看了图像中的棕色像素，这些像素代表企鹅的粪便污迹。

这些图片显示了 8 个新的帝企鹅栖息地，并证实了之前确认的另外 3 个栖息地的存在，使整个南极大陆的帝企鹅栖息地总数达到 61 个。但根据这项研究，大多数栖息地都很小，研究人员不得不使用多张图片来确认它们的存在。研究发现，这 11 个新栖息地使已知的帝企鹅数量增加了 5% 至 10%，即增加了 5.5 只帝企鹅，使世界上现存帝企鹅的总数量达到 53.1 万至 55.7 万。

帝企鹅是企鹅家族中体型最大、最高的种类，成年个体高度可达 120 厘米，体重可达 46 千克。“尽管发现这些新的栖息地是一个好消息，但它们的繁殖地点都位于近期模型预测中帝企鹅数量将会减少的地方，”英国南极调查局保护生物学的负责人菲尔 · 特拉坦在一份声明中说，“因此，这些地区的帝企鹅很可能就像‘煤矿里的金丝雀’——我们需要仔细观察这些地区，了解气候变化对这些地区的影响。”

这张由哨兵 2 号卫星于 2019 年拍摄的图片还显示了宁尼斯冰川的粪便斑点（褐色）

根据这项研究，几乎所有帝企鹅的栖息地都依赖固着于陆地的稳定海冰来进行繁殖。这些陆地上的冰体需要在大约 9 个月的时间里保持稳定，使孵出的帝企鹅雏鸟繁殖长出羽毛。

这份声明指出，之前的模型预测显示气候变化和冰层融化可能会导致帝企鹅的数量减少。《全球变化生物学》（Global Change Biology）杂志在 2019 年发表的一项研究发现，即使全球气温只上升 1.5 摄氏度——气候科学家认为这是最理想的情况——南极洲的帝企鹅数量在未来三代中也将至少减少 31%。

英国南极调查局的研究人员表示，新发现的一些帝企鹅栖息地位于离岸较远的地方，有些就在距离海岸 180 公里的海冰上。研究作者写道，这是第一次发现帝企鹅在远离海岸的地方繁殖，意味着在我们不知道的地方还存在潜在的帝企鹅繁殖地。然而，研究人员也指出，“这些远离海岸的地区更偏北，位于相对较温暖的地区，因此更容易受到早期海冰消失的影响。”

这不是科学家第一次从企鹅粪便痕迹中发现新的企鹅栖息地。据此前的报道，另一个研究小组于两年前在南极半岛的危险群岛发现了一个此前未知的阿德利企鹅种群，数量达 150 万只。他们也是通过在卫星图像中发现了这个超级企鹅群的粪便污迹。尽管气候发生了变化，但这些阿德利企鹅的数量还是有所增长，而在南极半岛西侧的同类则已经出现了数量下降。