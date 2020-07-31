亚马逊 3236 颗的柯伊伯星座发射计划获批，2026 年前将完成一半

（原标题：亚马逊3236颗卫星发射计划获批 2026年前必须完成一半）

北京时间 7 月 31 日早间消息，据外媒报道，联邦通信委员会（FCC，The Federal Communications Commission）已经批准了亚马逊远大的柯伊伯（Kuiper）星座计划，该计划包括将 3236 颗卫星送入轨道，以将互联网覆盖范围传送到地球。该决定是关键的法规步骤，为亚马逊在卫星准备就绪后开始发射铺平了道路。

宣布这一批准决定的委员会文件显示，亚马逊计划将卫星发送到三个不同高度，并声称只需要 578 颗在轨卫星就可以开始服务。亚马逊尚未宣布计划使用哪家发射服务提供商将卫星送入轨道。亚马逊首席执行官杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）也是火箭公司蓝色起源（Blue Origin）的所有者，发射服务提供商将不得不与其他公司一起来竞争这个卫星发射项目。

2026 年前亚马逊必须发射完成一半卫星

委员会批准这一项目时还提出个别警告。该公司必须在 2026 年之前发射完成星座计划的一半卫星以保留其委员会的许可证，然后在 2029 年之前发射完成剩余的卫星。亚马逊还必须向委员会提交有关如何减少轨道碎片的最终计划，因为其卫星的设计还尚未完成。亚马逊声称将在 355 天内送卫星飞离轨道，但委员会认为该公司并未为其碎片计划 “提供有关必备要素的具体信息”。如此规模的卫星星座计划的一个主要问题是，卫星的涌入将导致太空里的更多碰撞并产生碎片，可能会威胁到其他卫星。

亚马逊是少数旨在打造在轨巨型卫星星座的公司之一，目的是提供宽带连接服务。这些竞争对手中最引人注目的是 SpaceX，该公司已获得委员会的批准，为其星链（Starlink）项目发射近 12,000 颗卫星。截至目前，SpaceX 已经发射了超过 500 颗星链卫星，并计划于今年夏天开始对系统进行测试。与此同时，总部位于英国的一网公司（OneWeb）（一家全球通讯公司，译者注）也希望建造一个由 650 颗卫星组成的星座，并且已经发射了 74 颗卫星。今年该公司申请破产，但最近被包括英国政府和印度电信巨头巴帝全球（Bharti Global）在内的财团纾困。

根据委员会的批准文件，亚马逊声称柯伊伯星座计划将 “通过运用先进的卫星和地球接收站技术为未得到服务和享受不到周到服务的消费者、美国商业以及全球客户提供宽带服务”。