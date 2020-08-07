因苹果 App Store 审核问题，微软 Project xCloud/XGP 无法进入 iOS

IT之家 8 月 7 日消息 据 Macrumors 报道，微软Project xCloud在 iPhone 和 iPad 上仍不可用，其原因就是苹果的 App Store 限制。

Xbox Game Pass 及其附带的 xCloud 流功能可访问数百种可以流式传输到移动设备上的游戏，苹果表示其无法通过 Game Pass 审查每个可用的游戏，因此相关服务在App Store中不可用。

苹果发言人在给《商业内幕》的一份声明中说，这些限制旨在保护消费者并为开发人员提供公平的竞争环境。

App Store的创建是为了使客户能够安全可靠地发现和下载应用程序，并为所有开发人员提供商机。在他们进入我们的商店之前，所有应用程序都必须按照相同的指导方针进行审查。

IT之家了解到，Project xCloud 是 Xbox Game Pass 功能的新增功能，可让用户将游戏下载到 PC 或 Xbox 上，用户每月支付 15 美元即可实现对 100 多种游戏的流媒体访问，并且可以在智能手机和平板电脑上玩游戏。微软发言人在一份声明中说，该公司希望使 Game Pass 在所有设备上都可用，但目前在 iOS 上没有任何进展。

Google 也提供了类似的流媒体游戏服务，称为 Google Stadia。同样，Apple 不允许在 App Store 中使用该服务。Stadia 可以在 Android 设备上访问，但不能在 iPhone 和 iPad 上访问。Nvidia 的流媒体游戏服务 GeForce Now 也是如此。