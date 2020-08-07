苹果全新 27 寸 iMac 外媒汇总：性能很硬核，适合在家办公

近日苹果公司在官网更新了 27 英寸 iMac，外观没变，主要是性能的升级，处理器全面升级为英特尔第 10 代酷睿处理器 ，还有新一代 AMD Radeon Pro 5000 系列图形显卡。摄像头换成 1080P，SSD 固态硬盘成了标配，还配备了 T2 安全芯片。苹果在本周早些时候开始将 iMac 订单出货，随着新设备到达客户手中，很多外媒也发布了相关的评测，新浪数码为您汇总如下。

综合外媒的观点，新 iMac 非常适合在家办公，并重点强调了升级的 1080P 摄像头、扬声器和新的麦克风阵列。

新 27 寸 iMac

功能更丰富的 5K 显示屏

新 iMac 采用了与前几代产品相同的 5K 显示屏，没想到这块几乎完美的屏幕苹果也有了小幅升级，尽管新款 iMac 保持着和之前相同的分辨率，但苹果加入了原彩显示（True Tone）技术。

不过各家媒体对原彩显示技术没有过多的评价，毕竟这也不是什么新鲜技术，早就已经在苹果其他产品线普及了，但 TechCrunch 认为，这是一个非常好的补充。

除了原彩显示，此前曾在 Pro Display XDR 上亮相的 Nano-texture 纳米纹理玻璃面板，现在也来到 iMac 产品线中。纳米级技术可将纳米纹理蚀刻在玻璃上，减少屏幕玻璃眩光的同时保持出色的对比度，呈现更良好的画质表现。

纳米纹理玻璃面板

Gizmodo 主要谈了看视频的体验。Gizmodo 表示，无论从哪个角度看，都绝对没有眩光，不管观看的内容是什么或者房间里的光线如何，即使阳光直射到屏幕上，也没有出现炫光的情况出现。

Mashable 表示，纳米纹理玻璃给 iMac 带来了 “更新的外观”，并表示它可以防指纹。

The Verge 提出了一些质疑，The Verge 认为，纳米纹理玻璃面板确实非常棒，但具体耐用性如何还需要时间检验。花 500 美元升级知否值得还是个问号。

十代酷睿和 AMD Radeon 5000 系列显卡

性能方面，新 iMac 在处理器方面升级到了十代酷睿，最高睿频达到了 5GHz，这与 9 代酷睿中的 Intel 酷睿 i9 9900 几乎在同一水准。内存最高可选配 128GB，存储最高可选择 8TB SSD，显卡最高可升级至 AMD Radeon Pro 5700 XT 16G 版本。

27 英寸 iMac 全面升级十代酷睿

各家媒体对于新 iMac 的性能都非常满意，Gizmodo 拿到的是 8 核 i7+Radeon Pro 5500 XT 的组合，在 Geekbench 4 测试中，新 iMac 的单核 6382 分和多核 42417 分，Gizmodo 认为这是一个非常了不起的成绩。

Mashable 测试的是备 32GB 内存和 Radeon Pro 5700 XT 显卡版本，Mashable 新 iMac 对于日常使用来说太强大了，几乎没有任何短板。

日本网站 Macotakara 跑分

而日本网站 Macotakara 也发布了新 iMac i5+Radeon Pro 5300 显卡版的评测。

根据 Macotakara 的测试数据，2020 款 iMac 搭载的 3.1GHz 的 i5 相比 2019 年款的 3.0GHz i5 跑分提高 20%。GPU 方面，Radeon Pro 5300 的跑分相比上一代的 Radeon Pro 570X 提升 40%。

如果是升级十代酷睿处理器和 AMD5000 系列显卡算是正常的操作的话，那么新 iMac 全系标配固态硬盘说明苹果的这次升级还是很有诚意的。

1080P 摄像头和 T2 安全芯片

苹果还换用了 1080P 的摄像头，之前的型号是 720P，应该在暗光下会有更好的表现，看来也是为了近来多用视讯会议的需求而来了。此外麦克风也得到了更新，新款 iMac 配备了三麦克风阵列。此外新款 27 英寸 iMac 配备了苹果 T2 安全芯片，这是苹果的第二代定制化芯片。T2 安全芯片中的存储控制器会为固态硬盘中存储的一切提供即时数据加密，确保文件和数据安全。

1080P 摄像头更清晰

TechCrunch 认为，摄像头的清晰度很高，“对于电话会议的需求来说，绰绰有余”，并且在暗光下会有更好的表现。

CNBC 非常喜欢面部追焦功能，这能让你的面部始终处于聚焦状态，即使在屏幕上移动它。如果在相对黑暗的环境中。这一点很重要，比如说，当你在阴天的时候和你的团队进行视频聊天，起码不会因光线过暗而尴尬。

The Verge 的观点是，如果你经常开视频会议，新的 1080P 摄像头确实能给你更好的体验，不过为了摄像头的提升而升级到新 iMac 肯定是不划算的。The Verge 最后吐槽了一下，并不是 1080P 摄像头有多清晰，而是苹果其他 Mac 产品摄像头实在是不好用。

麦克风和扬声器

麦克风也得到了提升，苹果为配合更高端的摄像头增加了录音室品质的麦克风阵列，而扬声器则受益于 T2 芯片，实现可变均衡功能，让声音均衡度更好、保真度更高，低音也更深沉。

麦克风通话清晰

TechCrunch 认为这款麦克风 “清晰且完全适合电话会议”，对扬声器也有同样的评价。

扬声器也能满足大致相同的需求。它们完全可以用来开电话会议、播放音频，甚至是休闲看电影、听音乐。不过如果是发烧友，还是配个外置音箱更好靠谱，电脑音响还是更适合办公室使用

CNBC 的编辑连续视频通话 90 分钟后，对 iMac 麦克风有着很高的评价。CNBC 表示用麦克风录制的录音听起来就像从录音室里发出来的一样。以前的 iMac 有两个前置麦克风，但新的 27 英寸 iMac 增加了第三个后置麦克风，可以大幅减少背景噪音。CNBC 的编辑甚至还用 iMac 录制了自己唱歌和弹吉他的声音，结果就像在录音室里录制的一样。

综合来看，各家媒体对新 27 寸 iMac 的评价还是不错，内核的大幅升级还是很格力的，遗憾的是设计没有任何变化。新 27 寸 iMac 还更适合在办公室使用。