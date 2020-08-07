沃达丰宣布激活英国首个现网 4G Open RAN 站点

北京时间 8 月 7 日消息 据外媒报道，沃达丰本周四宣布，该公司已经在英国激活首个现网 4G Open RAN 站点。该站点位于威尔士波厄斯郡农村地区的 Royal Welsh Showground，以便为展览场和更广泛的社区提供更好的网络连接。



据悉，美国公司 Mavenir 为其提供了 4G/5G OpenRAN 软件，该软件与 5G 兼容，但目前在该站点仅支持 4G。

Mavenir 高级副总裁 John Baker 表示，该架构基于远程射频单元（RRU）、分布式单元（DU）和集中式单元（CU）。他指出，RRU 和 DU 位于蜂窝基站上，而 CU 则在 180 英里之外。

John Baker 表示：“这是我们与沃达丰合作开发 Open RAN 和网络虚拟化的进一步发展。Mavenir 与沃达丰有着长期的供应关系，这表明了我们在开拓 Open RAN 方面的共同努力。”

沃达丰提到的 Open RAN 带来的一些好处包括降低成本和提高部署灵活性，以帮助更快地向更多农村地区推出服务。

该运营商没有说明详细的扩展计划，仅表示它正在努力确定英国其他可以使用 Open RAN 技术经济高效地引入语音和高速数据服务的地区。

5G 网络部署引起了很多关注，但沃达丰首先将重点放在了 4G Open RAN 上。该公司一直在测试纯 4G 实验室设备，并表示从工程的角度讲，这样做最有意义。

沃达丰英国设计专家 Daniel Shannon 在 6 月份一篇描述该运营商对 Open RAN 看法的文章中表示：“就像那句老话说的，在你会跑之前，你必须先学会走。”

“由于与 5G 网络相比，4G 网络承载的数据更少，同时支持的手机并发连接数也更少，因此首先为那些需求较少的 4G 网络进行设计、测试和使用 Open RAN，这是讲得通的。”

沃达丰强调，Open RAN 使其能够在移动网络中引入更多供应商，而不会过于依赖传统设备厂商。

“这种新方法可以使我们减少对现有大型技术供应商的依赖，并找到降低实现移动网络覆盖成本的方法。”沃达丰英国 CTO Scott Petty 在一份声明中表示。“Open RAN 还有助于缩小英国城市和农村之间的数字鸿沟。”