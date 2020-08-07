达尔优发布 EK871 双模无线机械键盘：71 键设计，USB-C 接口

IT之家 8 月 7 日消息 6 月份，达尔优发布了 EK861 双模机械键盘，采用 61key 键位布局。现在，EK871 双模无线机械键盘也来了，采用全新的 71 键配列，官方称 71key 的键位设计几乎具备了标准键位键盘的功能性，搭配更为个性的键帽配色方案。

IT之家了解到，达尔优EK871双模无线机械键盘采用全新的71key键位布局，非悬浮式按键搭配窄边框设计让键盘整体更为紧凑小巧。

达尔优EK871双模无线机械键盘采用Type-C有线连接和蓝牙5.0无线连接两种连接模式。内置1900mAh锂电池，有线连接自动充电，支持边充边用。

达尔优EK871双模无线机械键盘同时兼容Windows、Mac、Android、iOS等多种操作系统，通过组合按键即可在Alt与Command之间进行按键切换，给你真正的多端兼容；搭载蓝牙5.0无线连接技术，可同时连接3台已配对设备，通过键盘边缘的推拨按键即可在3台设备之间无缝切换。

达尔优EK861双模无线机械键盘采用手感细腻且耐用的PBT镭雕键帽与达尔优5000万次机械轴，搭配与A系列相同的内置强化型铁板加固。创新的磁吸附脚架设计，只需旋转脚架，即可将键盘抬高3.5mm。

达尔优EK871 蓝牙键盘售价329元，可选红轴、青轴、茶轴和黑轴。