李开复：AI 虽不能复制真正的人，但 “数字人”已来

8 月 7 日消息，近日，创新工场举办了 DeeCamp2020 人工智能训练营总冠军答辩暨结营典礼，创新工场董事长兼 CEO 李开复博士和创新工场人工智能工程院执行院长王咏刚为学生进行了颁奖，并针对人工智能相关话题做了观点阐述。

推动黑科技普及化

据了解，DeeCamp 人工智能训练营的讲师聚集了李开复、张亚勤、吴恩达、张宏江、俞敏洪、周志华等 12 位 AI 学术界、产业界大师，由创新工场联合华为共同推出。

本届 DeeCamp2020 入围总冠军答辩的 6 支项目团队，分别来自创新赛道、自动驾驶赛道、教育赛道、医疗与公共卫生赛道、商业赛道。经过评委打分、讨论，自动驾驶赛道的 Faster&Better 团队和创新赛道的方仔照相馆团队，最终共同夺得总冠军。总冠军奖金翻倍，两个团队分别获得 10 万元奖励。另外五个项目获得了各赛道冠军。

李开复表示：“特别惊喜地看到同学们今年的作品，跟以往线下合作基本没有区别，这说明好的科研产品是可以在线上合作完成的，让我们非常振奋。DeeCamp 的初衷是用 AI 技术解决真实世界的问题，最顶级的技术和传统产业结合才能释放 AI 潜力。大家一定要理解产业，找到真实场景中落地机会。”

此外，李开复还谈及疫情背景下的人工智能发展，他认为，新冠疫情是人类很大的灾难，但是它也会留下很多机会。从数字化的角度来说，过去这几个月全世界数字化、线上化的速度变得非常快，人的习惯也在改变。数字化和数据化变快了，就有数据可以做人工智能。

一个 “数字人”的未来

他还特别提到线上教育 + AI 的价值，“疫情之后我们投的很多线上教育公司业务量爆增”，他指出，AI 很大的问题是能不能复制一个人，可能 20 年之内也做不成一个真正像人的机器人，但是如果我们主要的体验都是线上，一个 “数字人”就和人没有区别了。新冠疫情之后，很多用户的习惯会给整个社会自动化，AI 化更快的加速。

谈及人才问题，李开复表示，今天的 DeeCamp 就代表我们的想法，当一个黑科技普及化，我们不要再把 AI 变得神秘，今天 AI 最重要的是能够产生真实的市场价值，所以不要把 AI 当作是一个超级天才数学博士才能做的。

“AI 是一个非常多元化的东西，AI 走进每个角落，AI 赋能每个行业，人人都可以参与 AI 产品研发”，李开复谈到。

创新工场人工智能工程院执行院长王咏刚补充到，DeeCamp 一些技术里面的项目可以成为我们今天一线产业界的启发，一些原型，一些思考，不代表成熟的产品，但是它可以给一线产业提供启示。

王咏刚指出，这件事是在慢慢积累起来，这里面的人才价值，对科技的带动价值，对创业和产业的生态环境的建设价值，我认为都会一一产生出来。