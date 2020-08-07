Facebook 真的没在中国赚钱吗？代理广告收入赚翻

虽然 Facebook 在中国区没有直接业务，但其通过中国区的广告代理获得的广告收入占到了总收入的 10%。也是 Facebook 最大的收入来源地之一。

首先在官方渠道上，帮助 Facebook 对接中国内地市场的是一家成立于 2014 年，名为飞书互动（Meet Social）的 Facebook 中国区官方授权的广告代理机构。其业务主要面向中国企业和机构，帮助客户向 Facebook 和 Instagram 平台投放广告，也负责广告优化、策略规划、创意设计、视频制作等服务。更重要的是，通过 Facebook 旗下社交网络的强大数据信息，该公司也能为中国企业和机构提供独到的海外市场洞见。

根据飞书互动官网提供的信息，其已经服务了超过 1 万家中国企业客户，日均投放 2 万 5000 余份广告。服务对象涵盖知名用户品牌，新锐 APP 产品，电商平台，新款游戏等等。2019 年，飞书互动曾透露其在 Facebook 和 Instagram 平台的广告销售额最高可达 20 亿美元。

在官方渠道外，市场调研机构 Pivotal Research 统计，2018 年 Facebook 在中国地区获得的总收入估计达到 50 亿美元，且呈现不断增长之趋势，占集团当年销售额之 10%。单凭 Facebook 在中国的销售额，足以让其成为中国第七大互联网公司。

而对于 Facebook 来说，中国市场的巨大潜力更是难以阻挡。仅中国一地，企业互联网广告投放开支就接近 4000 亿人民币，约合 571 亿美元左右。中国市场的总量已经相当于 Facebook 全球广告收入。

根据美国媒体 CNBC 报道，今年 1 月，Facebook 在其亚太总部新加坡增设新的工程师团队。专门针对中国广告客户设计一款新的广告投放系统，既提高广告投放效率，也保持网络通讯顺畅。显示出 Facebook 对拓展中国业务依旧保持着勃勃野心。

（备注：飞书互动隶属于飞书深诺集团，是国内唯一一家同时代理 Facebook，Instagram，Google，YouTube，Twitter，Pinterest，Snapchat 和 LinkedIn 九个全球性广告平台的官方授权代理商和数字营销集团。）