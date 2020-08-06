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福布斯：Facebook Reels 近乎完全山寨 TikTok，有些视频直接来自 TikTok

2020/8/6 17:12:29 来源：凤凰科技 作者：- 责编：骑士
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北京时间 8 月 6 日消息，据《福布斯》报道，TikTok 前途未卜之际，Facebook 趁机在法国、日本、德国、英国和美国等全球 50 多个国家推出自己的短视频 Instagram Reels，然而据 Instagram 用户曝光，除了图标不一样，该应用几乎是 TikTok 的翻版，两者的体验完全一致。

Instagram Reels 作品带有 TikTok

与 TikTok 一样，Instagram Reels 允许用户根据音乐或音频创建 15 秒长的视频，支持相似的滤镜及特效。事实上，该平台上大部分音乐以及有影响力的创作者与 Tik Tok 几乎无差，从 YouTube 或其他视频平台抓取的片段也是一样的，有些视频直接来自 TikTok，在右下角还带有 TikTok 的标志。

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换句话说，Instagram Reels 不过是又一次 Snapchat Stories 事件重演，Facebook 在另一个社交平台上发现一个很受欢迎的功能，然后把它复制粘贴到 Instagram 上。这种体验本质上就像是通过 Instagram 打开 TikTok 而已。用户可以观看一段视频，双击来喜欢它，或者点击另一个小图标来发表评论，并且可以像 TikTok 一样向上滑动转至下一个短视频。

当然，二者也不是完全相同。Instagram Reels 的视频创作和编辑界面与 TikTok 有所不同，并且提供视频剪辑以及音乐剪辑功能，用户可以选择自己想要的一段音乐来配合短视频。

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关键词：TikTokFacebookInstagram

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