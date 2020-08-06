福布斯：Facebook Reels 近乎完全山寨 TikTok，有些视频直接来自 TikTok

北京时间 8 月 6 日消息，据《福布斯》报道，TikTok 前途未卜之际，Facebook 趁机在法国、日本、德国、英国和美国等全球 50 多个国家推出自己的短视频 Instagram Reels，然而据 Instagram 用户曝光，除了图标不一样，该应用几乎是 TikTok 的翻版，两者的体验完全一致。

Instagram Reels 作品带有 TikTok

与 TikTok 一样，Instagram Reels 允许用户根据音乐或音频创建 15 秒长的视频，支持相似的滤镜及特效。事实上，该平台上大部分音乐以及有影响力的创作者与 Tik Tok 几乎无差，从 YouTube 或其他视频平台抓取的片段也是一样的，有些视频直接来自 TikTok，在右下角还带有 TikTok 的标志。

换句话说，Instagram Reels 不过是又一次 Snapchat Stories 事件重演，Facebook 在另一个社交平台上发现一个很受欢迎的功能，然后把它复制粘贴到 Instagram 上。这种体验本质上就像是通过 Instagram 打开 TikTok 而已。用户可以观看一段视频，双击来喜欢它，或者点击另一个小图标来发表评论，并且可以像 TikTok 一样向上滑动转至下一个短视频。

当然，二者也不是完全相同。Instagram Reels 的视频创作和编辑界面与 TikTok 有所不同，并且提供视频剪辑以及音乐剪辑功能，用户可以选择自己想要的一段音乐来配合短视频。