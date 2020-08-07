余承东：华为 Mate 40 搭载麒麟 9000 芯片，将成最后一代麒麟高端芯片

IT之家8月7日消息 在今日的中国信息化百人会 2020 年峰会上，华为消费者业务 CEO 余承东表示华为消费者业务上半年销售收入 2558 亿元，手机全球发货量 1.05 亿台。余承东透露，华为Mate 40搭载麒麟9000芯片，或为最后一代高端芯片。余承东称，麒麟高端芯片成为了“绝版”，以后无法生产。

在后续的报告内容中，余承东表示，“我们今年秋天将会上市Mate40，搭载麒麟9000芯片，将会用更强大的5G能力、AI处理能力、更强大的NPU和GPU，但是很遗憾第二轮制裁，我们芯片制裁只接受了9月15号之前的定单，所以今年可能是我们最后一代华为麒麟高端芯片。”

余承东称，“我们在芯片里的探索，过去华为十几年从严重落后，到比较落后，到有点落后，到终于赶上来，到领先，我们投入了极大的研发，也经历了艰难的过程，但是很遗憾在半导体制造方面，华为的重资产投入型的领域、重资金密集型的产业华为没有参与，我们只是做了芯片的设计，没搞芯片的制造。

要解决这些问题，我们要实现基础技术能力的创新和突破，赢取下一个时代。在智慧全场景时代，在操作系统、在芯片、在数据库、在云服务、IoT的标准生态方面，我们都要构筑我们的能力，根深叶茂，让我们的生态发展。其中在半导体的制造方面，我们要突破包括EDA的设计，材料、生产制造、工艺、设计能力、制造、封装封测等等。同时在智能半导体从第二代半导体进入到第三代半导体的时代，我今天听到王院士提到了他们在材料上做第三代半导体上的追求，非常好，我们也希望不管是弯道超车还是半道超车，我们希望在一个新的时代实现领先。天下没有做不成的事情，只有不够大的决心和不够大的投入。”

IT之家获悉，今年上半年华为消费者业务上半年销售收入 2558 亿元，手机全球发货量 1.05 亿台。余承东预计华为手机全年的发货量可能会少于 2019 年的 2.4 亿台。

相关阅读：

《余承东：华为手机芯片缺货，麒麟芯片 9 月 15 日之后无法制造，将成为绝唱》

《余承东：在半导体方面，华为将全方位扎根，突破物理学材料学基础研究和精密制造》