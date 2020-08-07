华为徐文伟：在操作系统上，要用开放对抗封闭和割裂

8 月 7 日晚间消息，在今日的中国信息化百人会 2020 年峰会上，华为董事、战略研究院院长徐文伟出席峰会并致辞。

他表示，我们正处于交叉科学及新技术爆发的前夜。在未来二三十年里，人类社会将进入智能社会，智能社会有三个特征，万物感知、万物互联、万物智能。2B 和 2C 市场未来都将向全场景智慧演进，我们必须从愿景和假设出发，研究未来人们是如何生活、工作、娱乐、保健等，提出问题，带着问题找技术，带着问题捕捉未来的技术方向和商业机会。

这些新的工作、生产模式、生活方式需要前瞻性的技术发明和创新。2019 年，徐文伟提出，华为的创新进入 2.0 时代。创新 2.0 的核心是基于愿景和假设的理论突破和基础技术的发明，解决的是从 0-1 的问题。华为希望联合大学、研究机构、学术界、工业界共同创新，消除技术瓶颈，融通产业碎片，与合作伙伴一起构建数字化新生态，跨越产业裂谷。

徐文伟还表示，在 2B 和 2C 市场全场景智慧生态建设上，华为要打造 “黑土地”，助力合作伙伴和开发者成功，并通过 “沃土计划”“耀星计划”等激励开发者，与合作伙伴共同做大产业蛋糕，创造和分享价值，实现共赢。

他称，在行业全场景智慧生态建设上，华为将坚守商业策略，边界明确，有所为有所不为。通过 “硬件开放、软件开源、使能合作伙伴”来推动产业的发展。开源操作系统、开源数据库、开源 AI 计算框架，为开发者提供端、边、云的全场景开发框架。

在消费者业务方面，在操作系统领域，徐文伟认为未来模式的引领者应该是用开放对抗封闭、用协同对抗割裂。华为的产业主张是：开放开源，共建 OS 生态、支持分布式全场景终端。

在云与计算业务方面，华为当前合作 ISV 的数量已经超过 3500 家，合作金额大于 1 亿的顶级 ISV 合作伙伴有 500 家以上，包括金蝶、用友、神州信息、太极、北明软件等。云和计算全球生态创新中心数量已经达到 37 个。

在峰会上，华为云与计算 BG 副总裁张顺茂围绕云与计算产业发展及生态建设进行了介绍。华为认为，在数字化时代，云和 AI 技术的应用程度将直接决定企业的创新力和竞争力。根据华为全球产业展望 GIV 预测，到 2025 年，全球企业将普遍使用云技术，基于云技术的应用使用率将达到 85%；AI 技术将加速渗透到各行各业，将有 97% 的企业在生产和运营管理中采用 AI；全球产业的数据量将达到 180ZB，企业数据的利用率将达到 86%。云将成为企业最主要的创新基础和效率提升手段，是 AI 将成为企业的核心生产力和创新引擎。

不过，他指出，在企业迈向智能化的进程中，将会遇到应用、数据、能力、人才、技术、行业生态等六大生态裂谷。企业可以通过应用华为云 Stack，构建联接企业现在和智能化未来的桥梁。