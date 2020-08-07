没有动态磁贴，微软 Surface Duo 将支持安卓小部件

IT之家8月7日消息 动态磁贴是 Windows Phone 最独特的功能之一。就像 Android 和 iOS 上的小部件一样，微软的动态磁贴使应用能够在主屏幕上显示天气、日历、邮件、照片、新闻以及播放列表等信息。

微软对动态磁贴有很大的计划，包括备受期待的交互式动态磁贴，它可以让你直接从主屏幕上控制应用程序。

本月晚些时候，预计微软将重返智能手机硬件市场，但期待已久的 Surface Duo 并没有运行自己的操作系统。虽然有请愿书要求微软让 Surface Duo 搭载 Windows 10 系统使用，但微软公司可能不会改变想法。

对于那些喜欢 Windows Phone 上的动态磁贴的用户，微软 Surface Duo 计划带来对 Android 交互式小部件的支持。

Android 小部件已经存在了很长时间，虽然随着时间的推移，我们对小部件的依赖已经减弱，但有些事情，比如记笔记，以小部件的形式效果更好，尤其是在 Surface Duo 这样的双屏硬件上。

IT之家发现，当你在一个屏幕上使用应用程序时，Android 小部件可以在另一个屏幕上保持可见。同样，由于 Surface Duo 的 8.3 英寸大显示屏，你可以在 Surface Duo 上使用小部件更有创意和效率。

比如，应用程序可以提供基于 RSS 的博客文章小部件，可以添加到 Android 主屏幕上。当你点击博客文章条目时，链接将在第二个显示屏上的 Microsoft Edge 浏览器中打开。

在 Surface Duo 第一块显示屏上，你也可以切换到 OneNote 小工具，在第二块显示屏上阅读博文的同时开始做笔记。

IT之家根据爆料获悉，微软Surface Duo预计搭载骁龙855、6GB内存、64GB/128GB/256GB存储，配置两个5.6英寸分辨率为1800 x 1350的AMOLED显示屏，支持屏幕指纹识别，后置1100万像素相机，还包括3460mAh的电池。微软Surface Duo不支持5G、无线充电。