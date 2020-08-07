腾讯 QQ 全新 macOS Catalyst 转制体验版 8.3.6 再次更新

IT之家 8 月 7 日消息 早在 WWDC 2019，苹果便宣布了迈向新阶段的 Project Catalyst 项目，该项目能够让开发者更加轻松的将 iPad 应用移植到 Mac 设备。

腾讯全新 Mac QQ 体验版再次更新，基于 Mac Catalyst 技术开发。系统要求：macOS 10.15 Catalina 及以上。据介绍，全新 Mac QQ 体验版拥有最全面的消息类型支持，以及许多来自手机 QQ 的特性。本次版本号由8.3.6.2823升级到8.3.6.2831。带来了不少修复，包括修复macOS Big Sur 部分按钮点击无响应问题、部分文件无法打开的问题、聊天页面图片不清晰的问题、调整夜间模式下的输入框背景等。

本周修复重点内容如下：

1、macOS Big Sur 部分按钮点击无响应问题；

2、部分文件无法打开的问题；

3、聊天页面图片不清晰的问题；

4、调整夜间模式下的输入框背景；

5、其他一些细节优化和性能提升。

Mac QQ 体验版下载地址：点此链接。

IT之家了解到，Project Catalyst 是苹果 macOS Catalina 系统中的一项新能力，自 macOS Catalina 和 Xcode 11 开始，开发者可以使用 UIKit 来创建 Mac 版本的 iPad 应用。不过 Project Catalyst 不能运行在老版本的 macOS 中，只能在 macOS catalina（10.15）和之后的版本上运行。