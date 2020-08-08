腾讯在海外大笔投资盘点：持有多家游戏巨头股份

据外媒报道，美国总统唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）以国家安全为由发布了行政命令，禁止在美国进行涉及微信及其母公司腾讯的交易。本文盘点了腾讯在美国以及其他海外国家都有哪些数额巨大的投资：



美国

——特斯拉：腾讯在 2017 年斥资 17.8 亿美元收购了这家电动汽车制造商 5% 的股份，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)称腾讯是 “特斯拉的投资者和顾问”。

——Riot Games：腾讯于 2011 年收购了这家《英雄联盟》游戏开发商的多数股权，并于 2015 年完成全资收购。

——动视暴雪：腾讯拥有《使命召唤》开发商的少数股权。市场研究机构 Tower Sensor 的数据显示，腾讯去年推出了《使命召唤》手游版，在美国的下载量已达 4500 万次。

——Epic Games：腾讯于 2012 年收购了少数股权。

——Snap：腾讯在 2017 年收购了这家即时通讯应用运营商 12% 的股份。

——Reddit：这家社交媒体平台在 2019 年腾讯牵头的融资中筹资 3 亿美元，市值达到 30 亿美元。

国际

——Spotify：在 2018 年在纽约上市之前，这家瑞典音乐流媒体公司与腾讯音乐娱乐集团相互购买了对方的少数股权。

——Universal Music Group：2019 年法国媒体集团 Vivendi SA 透露，已敲定将这家全球最大音乐品牌 10% 的股份出售给腾讯牵头的财团，该财团还有权在 2021 年 1 月之前以同样的价格再购买至多 10% 的股份。这笔交易让腾讯更多地接触到泰勒 · 斯威夫特 (Taylor Swift)和坎耶 · 韦斯特 (Kanye West)等美国艺术家。

——美国上市公司：腾讯拥有 B 站、搜狗、虎牙、斗鱼、京东、拼多多、唯品会、蔚来以及富途等多家公司的股份。