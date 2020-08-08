IDC：第二季度 5G 手机出货 4300 万，华为海思芯片占比达 54.8%

IT之家8月8日消息 IDC 本周四发布了第二季度中国智能手机市场的研究报告。报告显示，今年第二季度，我国 5G 智能手机出货量超过 4300 万部，加权平均售价不足 500 美元；其中，华为海思是中国最大的 5G 处理器供应商，占比达 54.8%。

2020 年第二季度中国智能手机总出货量为 8780 万部，同比下降 10.3%，相比第一季度的 20.3%有所好转。

IDC 对本季度前 5 名的手机厂商做了剖析讲解，并表示 2020 年第二季度，中国近一半的智能手机支持 5G 网络，领先于其他国家和地区。

华为凭借其顶级的品牌形象和全面的产品布局继续以 45.2%的市场份额占据领先地位，并通过华为 P40 Pro 系列提升了其高端产品的地位；

vivo 通过与不同的 5G 芯片供应商合作，以不同的价格瞄准各种消费群体进行攻坚；

OPPO 的 A 和 Reno 系列继续成为其增长驱动力，每个产品系列贡献了超过一百万单位的出货量；

小米利用 618 促销来维持其高端小米 10 系列和中档 Redmi K30 系列的发展势头；

苹果的出货量和市场份额相比一年前实现了正增长，iPhone SE 2020 贡献了其总出货量的 10%。

2020 年第二季度，中国 5G 智能手机出货量超过 4300 万，加权平均售价已降至 500 美元以下。自 2019 年第三季度推出首款 5G 智能手机以来，中国迄今已累计出货 6700 万部 5G 手机。

IT之家了解到，在 5G 芯片领域，华为海思是中国最大的 5G 处理器供应商，本季度占比达54.8%，其次是高通、联发科和三星。