苹果公司对 “梨”公司展开法律行动

IT之家 8 月 9 日消息 据 Macrumors 报道，由于徽标设计，苹果正在对应用程序 “Prepear”的开发人员采取法律行动。

Prepear 是一款应用程序，可帮助用户发现食谱，计划膳食并列出清单等。该应用程序是 “ Super Healthy Kids ” 的衍生产品，创始人声称他们正面临苹果的诉讼。据报道，苹果公司对 Prepear 的徽标提起了法律诉讼，认为其属性与自己的徽标过于相似。

该公司在 Instagram 上的帖子中表示，苹果 “已决定针对我们的小企业商标展开法律诉讼，称我们的梨徽标与苹果徽标过于接近，并可能损害其品牌”。该帖子继续将这一行动描述为 “对 Prepear 造成了沉重打击”，阐明了保留原始徽标的意图，并 “向大科技公司传达了欺凌小企业的后果”。

该公司发起了一个 Change.org 请愿书，以说服苹果公司 “放弃对 Prepear Logo 的诉讼，并通过支持像 “Prepear”这样已经在苦苦挣扎的小企业来阻止大型高科技公司滥用权力以及 Covid-19 的影响。”

Prepear 说自己一个只有五个团队成员的 “非常小的企业”，并解释说尽管如此，法律费用已经花费了数千美元，公司也已进行了裁员。

“苹果公司反对小型企业 Prepear 申请商标，他们要求我们更改明显的梨形徽标，该徽标用于在食谱管理和膳食计划业务中代表我们的品牌。大多数小型企业负担不起数以万计的费用。请愿书称，与苹果公司抗衡需要花费的金钱。” “即使我们显然没有做错任何事情，而且我们理解为什么大多数公司只能屈服并更改其徽标，遭到世界上最大的公司之一的法律诉讼是一种非常恐怖的经历。”

IT之家了解到，相关请愿书目前已达到近 9,000 个签名，Prepear 创始人希望能达到 10,000 个。

Prepear 表示，即使企业的徽标 / 所处行业与 Apple 的商标或行业不同，Apple 仍反对由带有水果相关徽标的小型企业提交的其他数十种商标申请。徽标过去一直是苹果公司采取法律行动的根源，例如针对挪威政党等案件。