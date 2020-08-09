消息称高通游说美国政府允许其向华为出售手机芯片

IT之家 8 月 9 日消息 也许有人认为高通会对美国贸易禁令限制华为芯片而感到高兴，但事实似乎正好相反。据华尔街日报称，他们获得了一份高通的讲演，其游说美国政府取消限制，让其向华为销售骁龙处理器。

据报道，高通表示，这项禁令不会妨碍华为获得必要的零部件，反而会为联发科和三星等外国芯片制造商带来 “数十亿美元”的订单，解除芯片禁令理论上将有助于美国公司保持竞争力。

高通表示，如果高通受到限制，而外国竞争对手没有受到限制，那么可能会出现 “5G 芯片组市场份额的快速转移”。

高通并不讳言想要华为的业务。在最新的财报电话会议上，高通首席执行官史蒂夫 - 莫伦科夫 (Steve Mollenkopf)表示，高通正在确定如何向每家手机制造商销售芯片，“包括华为”。不过，当时并没有迹象表明高通要进行游说活动。

这也是在华为支付 18 亿美元解决与华为的专利纠纷并达成新的授权协议后不久，尽管这两件事没有必然联系。

IT之家了解到，少数公司已经成功通过授权获得了美国禁令的豁免权，比如英特尔、美光和 Xilinx，因此高通的尝试未必不切实际，即便如此，成功也远没有保证。智能手机代表了华为业务的关键部分，允许这样的重大例外可能会被视为削弱禁令。当像谷歌这样的软件公司仍然被禁止与这家中国公司互动时，这也可能被认为是不一致的。