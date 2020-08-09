比尔 - 盖茨：微软的 TikTok 交易是 “金杯毒酒”

IT之家 8 月 9 日消息 微软联合创始人比尔 - 盖茨 (Bill Gates)将该公司潜在的 TikTok 交易描述为 “金杯毒酒”。在接受 Wired 的采访时，盖茨明确表示，微软收购 TikTok 的部分股权不会是一件容易或简单的事情。“谁知道这笔交易会发生什么，”盖茨说，“但没错，这是一个金杯毒酒。”他还指出，成为社交媒体业务的大玩家 “不是一个简单的游戏”，因为微软将不得不与全新的内容审核相抗衡。

当被问及盖茨是否对微软进入社交媒体游戏持谨慎态度时，他表示，Facebook 多一些竞争 “可能是件好事”，但 “让特朗普干掉唯一的竞争对手，这很奇怪”。

盖茨似乎和我们其他人一样，对这笔潜在的 TikTok 交易如何进行感到困惑，尤其是在特朗普总统暗示美国财政部将需要从任何收购中获得一笔抽成。“我同意，这个原则是奇异的，”盖茨说，“抽成的事情，那就加倍奇怪了。总之，微软将不得不处理所有这些问题。”

盖茨的言论是在微软确认正在寻求收购 TikTok 在美国、澳大利亚、加拿大和新西兰的业务的几天后发表的。还有报道称，微软可能正在考虑收购 TikTok 的所有全球业务，《金融时报》表示，围绕这一特殊交易的谈判正处于 “初步”阶段，不过字节跳动方面表示传闻不实。

特朗普总统上周还声称，距离在美国禁止 TikTok 还有一天的时间，后来又将微软完成潜在收购并避免 TikTok 被禁止的最后期限设定为 9 月 15 日。

IT之家了解到，这是一笔复杂的交易，将使微软在社交网络领域大展拳脚，盖茨显然对这一收购持谨慎态度，但我们还有一个月的时间才能看到它是否成为现实。