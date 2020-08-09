微软开始在 Windows 10 中添加 Windows 10X 功能

IT之家 8 月 9 日消息 据 Windowslatest 报道，微软在去年 10 月的 Surface 活动中首次公布 Windows 10X 时将该操作系统定位为专为双屏设备设计的软件，比如自家的 Surface Neo。不过微软表示计划有所改变，Windows 10X 将首先登陆单屏笔记本电脑。部分 Windows 10X 功能也被逐步加入到了 Windows 10 中，现在，这款模块化操作系统的一些关键功能很快就会出现在设备上。

在 Windows 10 Build 20185 中，微软增加了一个新的剪贴板面板，可以插入表情符号、GIF，甚至剪贴板内容。全新的表情符号或剪贴板面板拥有多项新功能，它经过重新设计，提供了更好的体验。

Windows 10 上新增加的表情符号面板可以让用户访问最近使用的表情符号和 GIF，还可以通过搜索来更快找到所需要的表情。表情符号面板还加入了一个名为 "剪贴板历史记录" 的功能，用户可以看到最近复制到剪贴板的项目列表。

这个新的剪贴板历史记录支持文字、图片、HTML 内容，可以在不同的设备上同步，用户还可以从设置中删除剪贴板的历史记录或关闭该功能。目前，剪贴板历史记录最多存储 25 个条目，最旧的项目将随着新项目的出现而消失。

该功能预计将随着下一个功能更新而到来。

IT之家了解到，除了表情面板之外，有消息称 Windows 10 将拥有更快的 Windows Update 体验以及新的行动中心，重点是关注生产力和模块化。目前尚不清楚这些功能何时会在 Windows 10 上亮相。