外媒：特朗普的微信禁令可能比 TikTok 禁令影响大得多

IT之家 8 月 9 日消息 据 TheVerge 报道，当地时间 8 月 6 日，特朗普政府发布了两道针对中国科技公司的行政命令，在 9 月 20 日的最后期限之后，禁止美国与这些公司进行交易。眼下的焦点大多集中在 TikTok 上，但针对微信的禁令可能会产生更难以预料的影响，该命令禁止 “任何人进行与微信有关的任何交易”。

腾讯是世界上最大的科技公司之一，过去几年它一直在收购视频游戏工作室、音乐公司和社交媒体应用的股权。其规模比字节跳动还要大，而且在 Snap、暴雪、Spotify 等公司中拥有大量的所有权股份，在全球科技行业的嵌入程度要高得多。昨天的命令让这些联系变得更加危险，即使它们不属于该命令的狭隘法律后果。随着腾讯的回应和其商业伙伴被迫选边站，其后果可能比白宫意识到的要广泛得多，对普通消费者的损害也大得多。

目前，主要关注的是腾讯在中国的聊天应用微信。一位匿名的白宫官员告诉《洛杉矶时报》记者山姆 - 迪恩，这项行政命令旨在专门针对微信。不过，在 45 天的宽限期结束之前，我们还不知道哪些 “交易”是真正被禁止的，例如，它是否适用于通过微信发送的资金，或者它是否会适用于腾讯子公司之间的转账。“我们正在审查该行政命令，以全面了解情况。”一位腾讯代表告诉《纽约时报》。

微信是中国最主要的聊天应用，也是无处不在的支付、购物和商业交易工具。许多大大小小的公司几乎都是通过它来运作的，它在中国的巨大足迹也导致了在美国的一些外溢使用。（分析师估计，美国微信用户约有 150 万，而中国则有 10 亿）。如果该命令所做的只是阻止美国人使用微信的能力，那么影响将相当有限。

但即使特朗普总统的意思是将影响限制在微信上，也不清楚他是否能做到。该命令的措辞很宽泛，援引《国际紧急经济权力法》，禁止 “任何人，或就任何财产，在美国管辖范围内，与腾讯控股有限公司，或经商务部长确认的该实体的任何子公司进行任何与微信有关的交易”。而在执法开始之前，人们不会知道商务部会如何严格执行这一规则。

大部分的影响也将不在特朗普的控制范围内。不知道银行和应用商店会如何应对这一命令，也不知道腾讯本身可能会如何报复。任何拥有腾讯所有权股份的企业都有可能受到牵连，因为在全球经济危机中，腾讯突然离开市场可能会让他们的财务状况陷入混乱。很难准确地说会产生什么影响，但该公司的投资范围表明，事情会变得多么丑陋。

以下是腾讯拥有或投资的公司的非详尽清单：

腾讯拥有《英雄联盟》开发商 Riot Games100% 的股份。

腾讯是《Fortnite》和虚幻引擎开发商 Epic Games 的最大少数股东，持股 40%。

腾讯拥有 Supercell 80% 以上的股份，Supercell 是《部落冲突》背后的工作室。

腾讯在中国发行《PUBG》手机版，并持有开发商蓝洞超过 11% 的股份。

腾讯在多个游戏工作室都有个位数的股份，包括暴雪、育碧和 PlatinumGames。

腾讯还有一款名为 QQ 的消息应用，拥有几亿用户。

腾讯旗下的制作公司和发行商腾讯影业参与了《神奇女侠》、《毒液》、《终结者》等好莱坞大制作。它还作为中国国内的主要电影发行商，并拥有一系列小型制作公司的少数股权。

去年，腾讯与 NBA 达成了一项价值 15 亿美元的五年期协议，在中国直播其比赛。

Snapchat 的老板 Snap 在 2017 年将 12% 的股份卖给了腾讯。

腾讯拥有 Kakao 约 14% 的股份，Kakao 运营着 Kakao 游戏平台和韩国最受欢迎的聊天应用 Kakao Talk。

今年，腾讯收购了环球音乐集团 10% 的股份。

腾讯持有 Spotify 9% 的股份，两者在中国合作推出腾讯音乐。

要说明的是，特朗普的命令并不意味着新的《头号玩家》会立即从发布计划中消失，也不意味着 Snap 会被踢出 App Store。但与腾讯做生意只是变得更复杂了，而且有可能很多公司的交易会因此而失败。

在游戏领域，这种影响尤其严重。如果银行停止向腾讯传输支付，那么像 Riot 和 Supercell 这样的公司可能会立即受到影响，而像《英雄联盟》和《部落冲突》这样的游戏可能会面临以前从未处理过的运营问题。即使白宫不打算将它们从应用商店中删除，这些决定最终也将由苹果和谷歌做出。

也不清楚有限的禁令是否有意义。如果禁令仅限于微信，那么显而易见的问题就变成了为什么特朗普政府也会对腾讯在美国运营的这么多企业有如此深的参与感到放心。例如，对 TikTok 向中国发送用户数据所表达的担忧肯定可以适用于《英雄联盟》及其他游戏。

即使影响仅限于微信，也会让苹果陷入独特的困境。该公司多年来一直在其主题演讲和产品演示中强调微信。如果苹果被迫将微信从 App Store 中移除，中国的消费者将停止购买 iPhone。一部没有微信的 iPhone 在中国的用处甚至不如一部没有谷歌的华为手机在西方的用处。

IT之家了解到，该行政命令的影响还不完全清楚。但很明显，这是对腾讯的巨大挑衅，而且后续可能还会有更多的挑衅。虽然 TikTok 可能会在美国受到主流关注，但这次攻击微信的余波可能要大得多。在美国的华侨华人将更难与亲属沟通，美国企业将更难接触到中国消费者。而如果特朗普政府能对微信下此毒手，那么下一个将会是腾讯的哪些其他财产？