外媒：特朗普的微信禁令可能会对苹果的中国业务造成毁灭性打击

IT之家 8 月 9 日消息 据外媒 The Verge 报道，特朗普总统禁止微信的行政命令可能会对几乎整个科技行业产生深远的影响，这主要是因为该应用的母公司腾讯对拳头等公司和其他美国品牌的投资，这一禁令也会对在中国根深蒂固的苹果公司产生很大影响。

苹果拥有重要的中国用户群，几乎其所有的关键制造和组装合作伙伴都在中国。特朗普的禁令不仅可能迫使苹果从其应用商店中删除微信，这将摧毁苹果的中国智能手机业务，还可能改变苹果未来如何制造和销售新产品的方式。

很难有其它应用比拼微信在中国影响力，正如分析师本 - 汤普森（Ben Thompson）在 2017 年所说的那样，“在其他任何国家都没有任何东西可以与之相提并论，即便是 Facebook。所有这些都是关于沟通或浪费时间，微信是这样，但它也是用来阅读新闻，用来叫出租车，用来支付午餐费用（试图用现金支付午餐，你会看起来像个笨蛋），用来获取政府资源，用来做生意。对于所有的意图和目的来说，微信就是你的手机，而且在中国比其他地方更大程度上，你的手机就是一切。”

对于数以亿计依赖微信服务的中国用户来说，没有微信的 iPhone 实际上根本不是一部手机，苹果的整个 iPhone 业务模式都依赖于这些用户。如果苹果因为特朗普的禁令而无法在 iPhone 上提供微信服务，那么它的中国业务几乎肯定会在一夜之间蒸发。

由于其更加封闭的平台，苹果在这里陷入了一个自己制造的陷阱。如果 iOS 是一个更开放的系统，像谷歌的安卓系统那样，可以让用户在没有苹果明确批准的情况下安装微信，这样至少中国用户仍然可以使用他们的 iPhone，但由于 iOS 系统的属性，这一情况并不成立。

微信 / 腾讯的禁令可能会对苹果产生更剧烈的影响，因为这将使陷入贸易争端多年的美国和中国之间的持续冲突升级。苹果已经开始感受到了初步的影响：对其 Mac Pro 台式机的五个部件征收 25% 的关税；对其充电器、HomePod、AirPods 和 Apple Watch 征收 10% 的关税。

苹果无法将制造外包给世界上其他任何地方，首席运营官蒂姆 - 库克（Tim Cook）在 2005 年领导了一次向 "及时生产"（just-in-time）的转变，减少了过剩的库存，并不断推出新产品。其结果是，今天的苹果几乎完全依赖富士康这样的中国制造商。这对苹果来说是如此重要，以至于当工厂因 COVID-19 开始关闭时，导致了苹果整个供应链的震动，甚至可能导致今年秋天即将推出的 iPhone 12 系列的延迟。

虽然苹果最近在印度的发展试图减少完全在中国制造所有硬件的需要，但与苹果在中国制造的东西相比，这只是杯水车薪。

另外，如果中国为报复而进一步升级贸易战，苹果不仅不会从那些即将到来的关税中得到缓和，反而可能被迫承担所有关税的成本，或者面临更高的进口税。

中国的业务本身对苹果有多重要不言而喻，正如《经济学人》今年早些时候所指出的那样，苹果去年在中国共赚了 440 亿美元，比任何其他美国公司都要多。中国已经是苹果公司盈利的第三大贡献者，在该公司最近的 2020 年第三季度财报中，中国的营收约占该公司营收的 15%。而与欧洲或美国不同的是，苹果的 iPhone 和 Mac 的市场份额基本停滞不前，对于苹果来说，中国仍有巨大的增长潜力。

也不仅仅是 iPhone 的销量。IT之家了解到，4 月份，中国客户仅在 App Store 购买上就花费了 15.3 亿美元，这个数字甚至不包括苹果的其他服务收入 (如 iCloud 或 Apple Music 订阅)，而这是苹果持续业务战略的关键部分。

近年来，随着手机销售的放缓，苹果在中国已经很难继续保持这种增长。

苹果的大部分付费服务，比如 iTunes Store、Apple Books、Apple TV Plus、Apple Arcade、Apple News Plus 和 Apple Card，在中国也无法使用。这对苹果来说是个大问题，因为苹果已经开始向经常性订阅看齐，以弥补 iPhone 市场的稳定饱和。

苹果在蒂姆 - 库克（Tim Cook）领导下的成功，很大程度上是建立在对中国市场的扩张上，中国既是制造中心，也是重要的客户群。特朗普的微信禁令可能会打击这个曾经坚实的基础，有可能粉碎苹果最大的客户堡垒之一，以及其制造几乎任何产品的能力。

即使这一切风平浪静，这也鲜明地提醒了苹果公司对中国的依赖程度之大。