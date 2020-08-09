TikTok 发言人回应与推特洽谈合并报道：不会对 “市场传言”发表评论

外媒援引知情人士的话说，推特公司（Twitter Inc.）已经就与中国视频分享应用 TikTok 的潜在合并进行了初步谈判。

知情人士说，目前还不清楚 Twitter 是否会寻求与 TikTok 的美国业务达成交易。由于 Twitter 的规模要小得多，这家总部位于旧金山的社交媒体公司认为，它可能不会像微软 (212.48, -3.87, -1.79%)或其他潜在竞购者那样面临同等程度的反垄断审查。

知情人士说，微软已经与 TikTok 的所有者、总部位于北京的字节跳动有限公司进行了数周的谈判，并被认为是可能达成任何交易的领先者。一周前，微软首席执行官萨蒂亚 · 纳德拉与唐纳德 · 特朗普总统就此事进行了交谈。

TikTok 发言人在回应对报道的问询时表示，公司不会对 “市场传言”发表评论。

Twitter 的市值约为 290 亿美元，低于微软逾 1.6 万亿美元的市值。报道称，如果 Twitter 真的收购了 TikTok，它几乎肯定需要其他投资者的帮助，不过私募股权公司银湖（Silver Lake）也是 Twitter 的投资者之一。

Twitter 首席执行官杰克 · 多尔西（Jack Dorsey）曾尝试制作短视频，但以失败告终：为了削减成本，Twitter 在收购了 Vine 四年后，于 2016 年关闭了这款应用。该公司最近受到了特朗普总统的攻击，他说 Twitter 和 Facebook(268.44, 3.16, 1.19%) Inc. 在不公平地审查他。这两个平台都屏蔽了与特朗普有关的账号分享的一段视频，原因是该视频违反了他们关于冠状病毒虚假信息的政策。

美国国家公共电台周六早些时候援引匿名消息来源报道称，TikTok 计划最早于下周二提起联邦诉讼，挑战特朗普总统禁止该视频共享服务进入美国的行政命令违宪。周五，TikTok 在一篇博文中回应了这一禁令，称它感到 “震惊”，并将寻求所有可用的补救措施。