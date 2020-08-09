俄罗斯外交部发布发言人评论：美国禁用 TikTok 是不正当经济竞争，厚颜无耻

IT之家 8 月 9 日消息 据央视新闻报道，当地时间 8 月 8 日，俄罗斯外交部官网发布俄外交部发言人扎哈罗娃就美国禁用 TikTok 的相关评论。评论表示，华盛顿最近下令禁止 TikTok，是为了保护美国网络巨头的主导地位，违反了世界贸易组织的规则，针对 TikTok 的行动是 “美国在信息领域不公平竞争争夺主导地位的又一例证”。

▲俄罗斯外交部评论截图

评论称，美国对社交媒体 TikTok 采取不合理的限制性行动，违反了美国的国际义务，包括确保自由和广泛传播所有形式的信息，确保受众自由选择信息来源，并促进在这一领域的相关合作。

评论还称，基于未经证实的指责，美国禁止其公民使用中国公司 “字节跳动”旗下的 TikTok，继而强迫 “字节跳动”将 TikTok 出售给美国公司。这是美国为争夺国际信息空间主导权开展不正当经济竞争的又一例证。评论强调，美国当局的行为违背自由市场经济的基本原则，违反世贸组织的规则。他们试图将放肆打压中国竞争对手的行为正当化，并以保障国家安全为由，意图对其进行吞并。这一图谋极度厚颜无耻。

IT之家了解到，扎哈罗娃还敦促美国考虑其 “维持美国网络巨头垄断的方法”是否符合 “民主价值”和国际法。