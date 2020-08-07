SpaceX 星际飞船咋样了？马斯克：还在完善设计

8 月 7 日消息，据外媒报道，美国太空探索技术公司 SpaceX 刚刚首次成功完成对其全尺寸星际飞船原型的短程低空飞行测试，其首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)在接受采访时谈到了有关该项目的近期目标。

马斯克在星际飞船原型 SN5 测试成功后接受采访称，除了继续逐步完善星际飞船和超重型火箭的设计以及用于制造和测试这些火箭的工艺外，SpaceX 还将进行几次重要的概念证明，以证明他们对当前飞船和火箭架构充满信心。

就基本的火箭技术而言，SpaceX 的 150 米高空测试已经在功能上证明，该公司打破常规、新奇的星际飞船生产和组装方法，可以被改进为能够生产极其便宜的轨道级火箭的设备。虽然这是一项巨大的成就，但并不能保证所生产的火箭能够重复使用，更不用说更快、更容易地重复使用。

到目前为止，可以肯定地说，SpaceX 已经解决了在常规和可靠地回收、重复使用轨道级火箭助推器 (第一级)方面涉及的所有重大挑战，但星际飞船还面临着许多不同的困难。

即使比 NASA 的航天飞机还重，星际飞船也将几乎完全依靠未经证实的在轨低温推进剂转移技术到达低地轨道 (LEO)以外。为了在轨道速度下再次进入大气层的过程中幸存下来，同时仍然可以快速和廉价地重复使用，星际飞船将不得不进一步推动隔热技术的开发。

最后但同样重要的是，在目前的迭代中，星际飞船依靠一种前所未见的回收方式高效地降落在地球上。马斯克表示，SpaceX 打算至少再执行几次与星际飞船原型 SN5 类似的空中测试，“以使发射过程顺利进行”。

目前还不清楚哪些原型将参与这一系列的测试，但在 SpaceX 对发射操作状态感到满意后，计划是 “带着机身襟翼飞到高空”。马斯克此前曾表示，这些星际飞船原型将被发射到 20 公里高空中。

在到达 20 公里高度后，星际飞船会将自己的腹部朝下，就像跳伞运动员那样下降到 1 公里的高度，然后尝试启动猛禽发动机进行俯冲机动，最终实现着陆。

这次高空发射和着陆演示也将是星际飞船首次真正需要空气动力控制功能 (即机身襟翼)来安全完成飞行测试。星际飞船 SN8 将是首个用不同钢合金建造的全尺寸原型，也将是第一艘安装功能襟翼和整流罩的原型。如果测试按计划进行，SN8 将成为第一艘如上所述尝试跳伞式着陆的 SpaceX 航天器。

就在星际飞船原型 SN5 成功在空中亮相几个小时后，SpaceX 就开始堆叠星际飞船 SN8。基于过去原型的组装经验，这艘原型可能在几周后达到最终高度，但随后的整流罩和襟翼安装细节依然不太清楚。