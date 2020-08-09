三星 Note 20 系列中国发布会定档 8 月 13 日：售价成当前最大悬念

8 月 5 日，三星如期举行了 Galaxy 全球新品发布会，正式推出了全新的 Galaxy Note 20 系列、GalaxyZ Fold 2、Galaxy Tab S7 系列、Galaxy Watch 3、Galaxy Buds Live 等多款新品，其中下半年安卓阵营的代表性旗舰 Note20 系列自然是用户关注的焦点，随着相关外观配置细节的正式揭晓，其国内的发布时间和售价就成为了接下来最大的悬念。现在有最新消息，近日三星中国官网终于带来了国行版本的具体安排。

据三星中国官网最新公布的信息来看，全新的三星 GalaxyNote20 系列 5G 旗舰的中国发布会将于 8 月 13 日 19：30 举行，目前该机已开启 0 元预约，并将于 8 月 13 日 20：20 开启预售，8 月 28 日 0 点正式首销。至于售价，目前官方当然不会透露，根据前作 Note10 系列 6599 元和 7999 元的售价来看，国行版本的 Note20 和 Note20 Ultra 的售价预计与此相近。

其他方面，全新的 Galaxy Note 20 系列包括 Galaxy Note 20、Galaxy Note 20 Ulra 两个版本。整体设计均延续了以往的家族式语言，采用居中挖孔全面屏设计，其中 Note 20 采用 6.7 英寸平面型 AMOLED 屏幕，分辨率 2400×1080，刷新率 60Hz，支持 HDR10+，提供迷雾金、冰薄荷、冷山灰三种配色；Note 20 Ultra 则采用的是 6.9 英寸曲面屏，分辨率 3200×1440，刷新率 120Hz，支持 HDR10 + 认证，提供迷雾金、曜岩黑、初露白三种配色。

配置上，两款机型提供有三星 Exynos 990 和高通骁龙 865 + 两个处理器版本，国行版仅提供骁龙 865 + 版，均前置 1000 万像素自拍镜头，后置三摄，不过 Note 20 后置的是 1200 万像素主摄 + 1200 万像素超广角镜头 + 6400 万像素长焦镜头，支持 3x 混合光学变焦、30x 数码变焦。而 Note 20 Ultra 后置的是 1.08 亿像素主摄 (F1.8)+1200 万像素广角镜头 (F2.2)+1200 万像素长焦镜头 (F3.0)，外加极光对焦传感器，支持 5x 光学变焦、50x 超级分辨率数码变焦、OIS 光学防抖。此外，二者电池容量分别为 4300mAh、4500mAh，支持有线和无线快充。

据悉，全新的三星 Galaxy 新品中国发布会将于 8 月 13 日举行，届时包含三星 Galaxy Note20 系列旗舰在内的多款新品的最终售价也将同步揭晓。更多详细信息，我们拭目以待。