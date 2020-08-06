售价高达 7699 元，三星 Galaxy Note 20 使用了塑料后壳

IT之家 8 月 6 日消息 三星 Note 20 和 Note 20 Ultra 年度旗舰新机已经发布，Note 20 国行 8GB+256GB 尝鲜价为 7699 元，售价并不低，但该机像之前传闻的那样，采用了塑料材质的后壳。

三星在发布会上表示，Galaxy Note 20 确实采用了加强聚碳酸酯后壳，这让很多用户感到奇怪，首先作为一款旗舰机型，该机的售价非常昂贵，此外，三星花了好几年时间才停止为其使用塑料辩护，并最终转向高级材料，现在三星却又 “重操旧业”。

三星在发布会上谈到了该机使用了塑料后壳，但在新闻稿中并没有出现 “强化聚碳酸酯”的字眼，甚至三星 Note 20 官网介绍页面上也没有。

下面这段话来自三星在 2014 年 4 月的 Galaxy S5 营销宣传，看起应该也适用于目前的 Galaxy Note 20。

“我们的主要目标是可用性、友好性和更人性化的设计，”三星产品设计师 Dong Hun Kim 说，“我们希望有一些令人愉悦的感觉 ...... 和更好的握持感。如果我们使用金属，[我们觉得]设计感觉沉重和冰冷。但使用塑料，质感更温暖。我们相信用户会发现 [该设备]既温暖又友好。这种材料在视觉上也是最能表现体积的，更能象征我们的设计理念。”

此外IT之家了解到，与Galaxy Note 20 Ultra相比，标准版Galaxy Note 20在多项规格上都有所下降。两款设备共享相同的骁龙865 Plus处理器，但普通版Note 20搭载了60Hz的6.7英寸1080P显示屏，1200万像素主摄像头，8GB内存，不支持microSD卡槽。