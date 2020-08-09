没有了麒麟芯片，华为能否生存下去

IT之家 8 月 9 日消息 据外媒 AndroidAuthority 报道，近日华为消费者业务 CEO 余承东表示，华为 Mate 40 系列很可能是该公司最后一款采用自家麒麟芯片的手机，这既令人震惊，也是必然。随着美国对华为的贸易制裁扩大到使用或授权和美国技术的外国芯片制造商，这使得台积电或三星无法为华为制造芯片。没有了制造伙伴，华为的麒麟也就没有了。

当然，这也会对华为的路由器、交换机等位硬件产生连锁反应，这些硬件都使用麒麟芯片。

华为可以寻求中芯国际来生产麒麟。然而，中芯国际也使用了美国制造的设备，所以即使作为短期选择，也会挑起麻烦。此外，中芯国际在尖端光刻技术上明显落后，仅量产 14 纳米 FinFET 工艺，而台积电已量产 7 纳米 FinFET，并且即将推出 5 纳米 EUV 工艺。中芯国际还无法取代台积电成为高端制造选择。

另外，华为仍然可以从竞争对手那里采购芯片，但前提是他们不是美国的。高通显然是不可能的，三星也没有向外界大量出售 Exynos 芯片的记录，这就只剩下联发科了。

华为已经开始使用联发科芯片，用于其一些价格较低的手机。同时，业内人士认为，受贸易禁令的影响，华为今年向联发科的采购量将激增高达 300%。其他报道指出，华为已经订购了超过 1.2 亿颗芯片，以帮助弥补麒麟的不足。华为是否认为联发科的天玑 1000 系列是合适的高端替代产品还有待观察，但该公司如果想保持销售势头，可能没有太多选择。

即使有联发科作为备用方案，也不能解决更大的问题。失去麒麟，华为未来的手机就有可能失去几乎所有让其与众不同的东西。

这比失去 Play Store 服务要糟糕得多

华为海外智能手机的希望已经被谷歌 Play Store 的访问禁令所扼杀。该公司的 App Gallery 替代方案虽然在最近几个月有了很大的改进，但仍然无法取代中国以外的智能手机用户所熟悉的谷歌生态系统和应用。然而，海外市场也会遭受到麒麟芯片损失的打击。

首先，麒麟芯片的损失影响了华为的所有产品，包括在中国销售的无谷歌服务的产品。芯片供应问题威胁到华为在中国的竞争能力，随着华为在全球范围内的吸引力停滞不前，该公司越来越依赖中国这个市场。其次，同样具有破坏性的是，没有了麒麟，华为的智能手机就失去了最重要的独特卖点。

华为智能手机的一大卖点集中在其卓越的相机质量上。这在很大程度上要归功于该公司在麒麟芯片中内置的图像信号处理器 (ISP)，其采用了该公司尖端的 BM3D 降噪算法，并支持其独特的 RYYB 传感器技术，而其它芯片是不具备这些技术的。

IT之家了解到，由于定制的达芬奇架构，麒麟在机器学习上也是走在前面的。这适合于超分辨率变焦成像、低功耗语音识别、手势控制、面部识别安全等功能。

华为当然可以将部分软件和算法转移到其他厂商的芯片上。然而，不能保证它们会像在该公司定制的麒麟处理器上一样运行良好或高效。底线是，没有麒麟，华为的手机就不一样了。

没有麒麟，华为还能生存吗？

毫无疑问，如果没有麒麟，华为的适应能力和抵御美国贸易禁运压力的能力将进一步减弱。这直接切入华为智能手机业务的核心，其未来似乎牢牢掌握在能找到谁（如果有的话）与之合作，以绕过这个最新的障碍。

华为可能不得不找到联发科进行合作，联发科的高端 5G SoC 是一个合理的未经测试的选择，但与高通的芯片不太在一个档次上。无疑，改用联发科会对华为高端智能手机的性能、功能，以及可能的成本产生影响，这可能会进一步削弱其在海外的吸引力，但在中国国内也是如此。

在刚刚取代三星成为手机行业的老大之后，华为失去智能手机主要玩家的地位可能还需要一段时间。然而，适应不断变化的贸易禁令，不可避免地意味着该公司的产品在 2021 年及以后会有大的变化。这些产品是否能维持华为目前的势头，还需要拭目以待。