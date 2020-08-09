当当网两位创始人被儿子告上法庭：要求确认当当股份有效

IT之家8月9日消息 当当网创始人李国庆今日晚间发表微博称，自己前几天被其子一纸诉状告上法庭，被告人还有当当网董事长俞渝。据李国庆称，其子此举仅要求法院确认李国庆和俞渝双方为他代持当当股份的代持协议有效。

IT之家了解到，李国庆怀疑此次诉讼案中所有的证据材料均为俞渝向其子提供，包括律师和诉讼材料。

李国庆在微博公开表示将支持其子捍卫自己的权利，还表示 “你虽然很有自信，但有没有想过万一自己被人当枪使的后果？你还年轻，人生的路还很漫长”。

在博文的最后，李国庆正面回应此次诉讼案，表示将积极应状，在法律规则框架下争取自己的权利

原文：

儿子，我支持你捍卫自己的权利！

7 月后，我正忙于为早晚读书所欠账的 4 本解读书备课，突然就有新的官司找上门，我这几天的心情非常复杂，虽然是家里的事，但毕竟会有其他家庭已经、正在或将遇到类似经历。换上谁，内心都会翻江倒海，五味杂陈。还是和大家分享一下吧，当个借鉴和参考。

不喜勿喷，优雅飘过即可。

前些天，我收到了一纸诉状，我和俞渝都成为了被告。原告是谁呢？是儿子。你没看错，是儿子。为什么呢？是要求法院确认我和俞渝为他代持当当股份的代持协议有效。

从传统的角度看来，子女为了金钱利益状告父母，定会被认为是忤逆不孝，有悖伦常。大家会说，就算是按照法律，你是家中独子，父母百年之后，不都是你的吗？

“打断骨头连着筋”、“本是同根生，相煎何太急”？这可能是绝大多数人的想法，他们也许会对你口诛笔伐，恨不得把你淹死在吐沫星子里。

我对此却持不同的看法：儿子，无论你是什么国籍，你懂得维权、懂得使用规则维权、懂得使用法律武器维权，一点儿也不丢人，我感到欣慰，更为你感到骄傲！如果你能够拿起法律武器向父母维权，我看，你就可以毫不犹豫向任何人维权！别人也不敢轻易欺负你。“一掐就翻白眼，一松就吹牛逼”的，咱也不是没见过。

儿子，我坚决支持你捍卫自己的权利！

维权的过程也可能是充满争议的，大家的看法和意见也可能是非常分歧的。动机、方法和结果不一致也不罕见，这是辩证的。我经历的你也看到了。但此事先按下不表。

我看了一下，你这次所有的证据材料都是俞渝提供给你的，对吧？虽然是第一次打官司，你要对所有这些证据的真实性负全部法律责任。你的律师也是俞渝帮你找的，对吧？律师费是不是俞渝替你付让你告你爸妈啊？就算形式上也做了被告的俞渝和你充分打配合，你要想赢的话，还真是有很多关要过。你虽然很有自信，但有没有想过万一自己被人当枪使的后果？你还年轻，人生的路还很漫长。

你已经成年了，也应该有自己的想法、主见和判断力。坊间还一直怕这场离婚事件伤到你，你现在的行为已经清晰地回答了他们，这些担心完全是多余的。

我刚刚交了答辩状。儿子，我从不惧怕来自任何人的挑战。既然你下了战书，我也自然会在法律规则框架下和你过招。

法庭见！祝你好运。