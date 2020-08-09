华为 3D 开发工具 Reality Studio 正式建立

IT之家 8 月 9 日消息 华为 Reality Studio 近期正式建立，已经上线华为开发者官网。它是一款 XR 内容开发工具（多功能 3D 编辑器），提供了 3D 场景编辑、动画制作和事件交互等功能，帮助开发者快速打造 3D 可交互场景。可广泛用于教育培训、电商购物、娱乐等诸多行业的 XR 内容开发。

特性如下：

场景编辑

提供丰富的XR组件，包括相机、灯光等。支持移动，缩放场景中的模型，支持编辑模型的材质、贴图，美化模型外观。

动画制作

支持帧动画和骨骼动画播放，提供帧动画编辑器快速制作帧动画，让模型动起来，使场景更加生动有趣。

交互元素

提供丰富的交互控件，通过控件触发动画和事件，让用户深入体验您的艺术灵感。

华为官网介绍优势如下：

低门槛

场景制作流程简单易上手，通过简单的操作，即可完成复杂的动画制作、3D模型材质编辑。

高效率

高效快速的开发，快速搭建丰富的场景内容，助力XR内容快速生成。

易分享

开发的内容可方便的通过社交软件或网址链接直接分享，帮助内容快速传播。

IT之家获悉，华为 Reality Studio 目前只支持对模型进行基本的编辑，建模需要使用专业的建模软件完成。用户不需要了解 3D 相关的知识就可以非常简单地开发 3D 互动场景。未来可谓是具有很大的想象空间。

华为Reality Studio导出3D场景文件，你可以使用华为提供的JavaScript插件，在Web页面中显示3D场景文件。