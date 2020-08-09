替代谷歌 GMS，华为余承东：不断发展 HMS 生态，努力突破美国封锁

IT之家8月9日消息 在日前的中国信息化百人会 2020 年峰会上，华为消费者业务 CEO 余承东表示，在操作系统领域，打造鸿蒙操作系统可以跨越所有设备。将来各个 IoT 领域都可以用我们的操作系统，所以要打造操作系统的北向接口和南向接口，南向接所有分布式设备，北向接大量的应用，构筑未来的生态。希望生态丰富，能够为中国的体系良好的运行。我们未来要打造能力。

在 HMS（Huawei Mobile Service）方面，余承东表示，“HMS，去年美国第一轮制裁，不仅美国的芯片不给我们提供，我们全部自己搞定，当美国的生态也不能给我们用，我们加快推进了 HMS。我们同时又打造了开放的 HMS，华为 P40 手机在全球销售开始，我们已经全面搭载了 HMS，就是华为的应用市场是全球三大应用市场之一，我们想能承载中国的应用、承载全球的应用、承载全球的生态。同时我们打造了几十个 kit，为应用开发者集成，加速我们生态的能力，使其能够变成一个全球的生态。目前在我们生态方面，已经有数万个应用，而且月活量也超过了 5.2 亿，增长速度非常快。我们突破美国的封锁，要能够在这个生态成为全球的领导者。我们每个月、每周和每天生态的体验都在改进，因为大量的应用在上架，在支持我们的 HMS Kit，同时也提供 OS，方便大家开发、集成、上架，让过去只能支持 Google GMS 的，几个小时就完成对华为的 HMS 的集成和替代。”

IT之家获悉，华为的 HMS生态加速走向海外，全球月活用户超过 7 亿，注册的开发者已经达到 160 万，超过 8 万个应用已经集成了华为的 HMS Core。

华为的 HMS 类似于谷歌的 GMS 服务，去年在 HDC 大会上首次公布，当时有 14 项服务，包括 9 个基础服务和 5 个增长服务，随后不断扩展 HMS 的服务能力。

今年7月初，华为正式宣布了 HMS Core 5.0，其能力开放覆盖七大领域的服务，包括：应用服务（App Services）、图形（Graphics）、媒体（Media）、人工智能（AI）、智能终端（Smart Device）、安全（Security）、系统（System），更全面地开放华为 “芯 - 端 - 云”能力。