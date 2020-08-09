华为鸿蒙 OS 系统发布一周年，已用于智慧屏：鸿蒙 2.0 系统 9 月发布

IT之家8月9日消息 2019年8月9日，在华为开发者大会 HDC 2019上，华为消费者业务CEO、华为技术有限公司常务董事余承东以《全场景时代新体验与新生态》为题发表演讲，正式宣布发布自有操作系统鸿蒙（英文名称为Harmony OS。），并宣布鸿蒙OS开源。与此同时，在会上，余承东宣布，华为鸿蒙系统将兼容Linux、Unix和安卓系统。

据介绍，这是一款基于微内核的全场景分布式OS。鸿蒙OS能够带来终端之间实现能力互相共享，带来最佳的协同体验。鸿蒙OS基于分布架构，天生流畅，内核安全，生态共享。目前已被用于华为/荣耀智慧屏产品上。

IT之家报道，华为开发者大会 2020 将在 9 月 10 日 - 9 月 12 日举办。华为官网表示，我们将与您分享HMS Core 5.0最新进展，揭开HarmonyOS和EMUI 11的神秘面纱，振奋人心的新技术，深入的交流学习机会， 更灵动的想象，更勇敢的创新， 我们与您一同探索生态新机遇，共梦数字未来。

本次华为预计发布鸿蒙2.0系统，将打通 PC、手表和车机等产品终端。

余承东透露，今年华为的智能手表产品也会搭载鸿蒙 OS。而未来华为所有的 IoT 产品，包括 PC、平板、甚至手机都可能采用鸿蒙 OS。

“鸿蒙 OS 未来会成为全球都可以使用的操作系统。”他说。

鸿蒙OS的四大技术特性如下：

首先，分布式架构首次用于终端OS，实现跨终端无缝协同体验。鸿蒙OS的“分布式OS架构”和“分布式软总线技术”通过公共通信平台，分布式数据管理，分布式能力调度和虚拟外设四大能力，将相应分布式应用的底层技术实现难度对应用开发者屏蔽，使开发者能够聚焦自身业务逻辑，像开发同一终端一样开发跨终端分布式应用，也使最终消费者享受到强大的跨终端业务协同能力为各使用场景带来的无缝体验。

第二，确定时延引擎和高性能IPC技术实现系统流畅。鸿蒙OS通过使用确定时延引擎和高性能IPC两大技术解决现有系统性能不足的问题。确定时延引擎可在任务执行前分配系统中任务执行优先级及时限进行调度处理，优先级高的任务资源将优先保障调度，应用响应时延降低25.7%。鸿蒙微内核结构小巧的特性使IPC（进程间通信）性能大大提高，进程通信效率较现有系统提升5倍。

第三，基于微内核架构重塑终端设备可信安全。鸿蒙OS采用全新的微内核设计，拥有更强的安全特性和低时延等特点。微内核设计的基本思想是简化内核功能，在内核之外的用户态尽可能多地实现系统服务，同时加入相互之间的安全保护。微内核只提供最基础的服务，比如多进程调度和多进程通信等。

另外，鸿蒙OS将微内核技术应用于可信执行环境（TEE），通过形式化方法，重塑可信安全。

第四，通过统一IDE支撑一次开发，多端部署，实现跨终端生态共享。鸿蒙OS凭借多终端开发IDE，多语言统一编译，分布式架构Kit提供屏幕布局控件以及交互的自动适配，支持控件拖拽，面向预览的可视化编程，从而使开发者可以基于同一工程高效构建多端自动运行App，实现真正的一次开发，多端部署，在跨设备之间实现共享生态。