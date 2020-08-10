雷军：Redmi K30 至尊纪念版是在 K30 Pro 基础上全部重做

IT之家 8 月 10 日消息 小米创始人、小米集团董事长兼 CEO 雷军将于明晚开启个人首场公开演讲，届时还会发布小米 10 至尊纪念版和 Redmi K30 至尊纪念版，刚刚雷军在微博透露了一些关于后者的消息。

雷军称，“这几天用了 Redmi K30 超大杯，的确不错。这款超大杯是 K30 Pro 基础上全部重做的，这次，@卢伟冰 应该没有遗憾了。”

雷军的说法也印证了此前的传闻，那就是 Redmi K30 至尊纪念版将补齐 K30 Pro 的最大短板，采用高刷新率的 AMOLED 屏，消息称将是 120Hz。

值得一提的是，小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰前天谈到该机时称，Redmi K30 至尊纪念版代表了 Redmi 的极致追求，代表了 Redmi 的初心及十年以来对年轻发烧友的深度理解。Redmi K30 至尊纪念版方方面面均有所提升，可以给用户带来 100% 无死角的全面旗舰体验。同时卢伟冰表示自己对 Redmi K30 至尊纪念版的配置很有信心。

IT之家了解到，该机已经入网工信部，背部依旧采用了圆形 “浴霸”后置四摄方案。工信部信息显示 Redmi K30 Ultra 将采用 6.67 英寸 2400×1080 分辨率 AMOLED 屏幕，搭载 2.6GHz 主频 CPU 并辅以 8GB RAM+128GB ROM、6GB RAM+128GB ROM、8GB RAM + 512GB ROM；采用 64MP 摄像头，机身尺寸为 163.3×75.4×9.1mm，重 213 克。据 XDA 方面报道称，Redmi K30 Ultra 或搭载联发科处理器。