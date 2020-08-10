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雷军小米十周年演讲问题大剧透：这十年后悔过吗？

2020/8/10 11:02:53 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 10 日消息 距离雷军十年演讲还有 1 天，刚刚雷军在微博放出了一张预热海报，剧透了此次演讲雷军将回答的一些问题，一起来了解一下。

从海报来看，雷军此次演讲将回答的一些问题包括：

  • 你为什么要做这场演讲? 是为了给产品发布带流量吗?

  • 这十年后悔过吗?

  • 你想什么时候退休?

  • 你是 “过气总裁”收集控吗？

  • 和董明珠打赌的时候是怎么想的? 10 亿赌额后来有兑现吗?

  • Are you ok 是不是你们自己做的?

  • 让投资人赚一倍的承诺什么时候能兑现?

  • 当劳模很过瘾吗?

  • 你承诺小来硬件综合利润事永远不超过 5%，是不是因为其实 1% 都赚不到?

  • 饥饿营销是不是玩不动了?

  • 这十年你最不能接受的评价是什么？

  • 最大的笑话是什么? 都有谁知道?

  • 你自己认为小米最不成功的是什么?

  • 这十年，花过最大的一笔钱是在哪？值吗？

  • 这一年踩过最大的坑是什么？出来了吗?

  • 这十年你最不想面对的是什么?

  • 这十年后悔过吗？是什么事?

  • 什么样的问题在您这里算辣的?

  • 未来某一天真的有人会买一万块钱的小米手机吗?

  • 一分钱一分货，你认吗？

其中一些问题雷军此前在微博已经回答过，具体可见IT之家《小米雷军何时退休？本人给出回答》此文。

雷军十年演讲将在 8 月 11 日（周二）晚 7：30 举办，届时小米 10 至尊纪念版、Redmi K30 至尊纪念版和小米电视大师系列等新品也将一同发布。

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关键词：小米雷军

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