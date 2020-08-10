雷军小米十周年演讲问题大剧透：这十年后悔过吗？

IT之家 8 月 10 日消息 距离雷军十年演讲还有 1 天，刚刚雷军在微博放出了一张预热海报，剧透了此次演讲雷军将回答的一些问题，一起来了解一下。

从海报来看，雷军此次演讲将回答的一些问题包括：

你为什么要做这场演讲? 是为了给产品发布带流量吗?

这十年后悔过吗?

你想什么时候退休?

你是 “过气总裁”收集控吗？

和董明珠打赌的时候是怎么想的? 10 亿赌额后来有兑现吗?

Are you ok 是不是你们自己做的?

让投资人赚一倍的承诺什么时候能兑现?

当劳模很过瘾吗?

你承诺小来硬件综合利润事永远不超过 5%，是不是因为其实 1% 都赚不到?

饥饿营销是不是玩不动了?

这十年你最不能接受的评价是什么？

最大的笑话是什么? 都有谁知道?

你自己认为小米最不成功的是什么?

这十年，花过最大的一笔钱是在哪？值吗？

这一年踩过最大的坑是什么？出来了吗?

这十年你最不想面对的是什么?

这十年后悔过吗？是什么事?

什么样的问题在您这里算辣的?

未来某一天真的有人会买一万块钱的小米手机吗?