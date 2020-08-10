氢 OS 11 正式发布：加入屏幕常显功能，适配一加 6 及后续机型

IT之家 8 月 10 日消息 8 月 10 日，一加手机在线上正式发布氢 OS 全新版本氢 OS 11。氢 OS 11 采用极具包容性的设计，带来全新的 AOD、智能图库、语音便签、多人禅定模式、全新暗色模式等功能，并新增了快速切换多个应用的闪回键和 AOD 状态下的屏下指纹盲解功能，一加 6 及之后的全部一加手机也将陆续适配氢 OS 11。

全新的氢 OS 11 给人带来耳目一新的设计，一加创意总监曾熙表示：氢 OS 11 的设计理念是用包容性的设计打破隔阂。在氢 OS 11 上，设计将回归本质，用最简单的元素进行创作，让不同种族、文化、背景的人都能够 “一看就懂”，例如在常用的天气 APP 就采用了全新的排版方式，让界面上的信息层次分明、一目了然。手机壁纸也充分呼应了氢 OS 11 的设计理念，不仅好看还能通过实时渲染技术来呼应天色与时间的变化，早、中、晚三个时段将为用户带来完全不同的视觉感受。

氢 OS 11 上增加了许多新功能，如 AOD（Always On Display 常亮显示）、智能图库和语音便签。AOD 是一加用户呼声极高的一个功能，氢 OS 11 的 AOD 不仅拥有息屏显示时间、天气、通知等信息的常规功能，还加入了一系列特殊的功能，一加称之为 “年轮 AOD”。开启年轮 AOD 的绘影主题功能，可以将照片转换成一张高精度线稿图并保持常亮，让别具深意的照片能够常伴左右。同时，年轮 AOD 能够体现出每个用户的独特性，将用户的数字生活展示在息屏界面上，它将用户使用手机的频率、时长组成的时光轴展示在息屏界面，提醒用户在数字生活中保持自律与健康，更好地利用手机而不是被手机所利用。

氢 OS 11 的智能图库整合了图片编辑功能，并新增 “一周回顾”功能，利用 AI 算法在每周末自动将视频的精彩片段剪辑在一起，配好音乐和滤镜，生成用户一周回忆的视频片段。便签中新增的语音记录功能，不仅可以快速准确地直接录下瞬时的灵感，还能够借助高识别率的 AI 语音转文字，在语音与文字中灵活切换。

氢 OS 一直坚持与用户共创，氢 OS 11 上多个新功能也正是来自一加的全球用户，例如多人禅定模式和全新的暗色模式。多人禅定模式支持用户建立虚拟房间，邀请朋友共同完成多人禅定、打卡分享，多人禅定模式将支持多品牌智能手机，并不局限于一加手机用户，所有人可以一起放下手机、专注当下。

全新的暗色模式经过 130 多次尝试，找到了让视觉更舒适的黑色，并用不同深浅的黑色来展现内容信息的层级，暗色模式还支持快速开启和定时启用，让阅读体验更佳。不仅如此，氢 OS11 新的暗色模式还通过了 WCAG（Web 内容无障碍指南）双 A 认证，为视障用户提供了更好的暗色模式体验。

氢 OS 11 带来了一套全新的 ORM 内存管理系统，大幅度提升内存利用效率，在相同内存情况下同时运行更多应用，大幅降低误杀后台的概率。一加实测显示，一加 8 Pro（8 GB 内存版）升级前的后台平均驻留 12.5 个常用应用，升级氢 OS 11 后的后台平均驻留应用增加为 17.7 个，提升幅度达到了 41.6%。全新的 Turbo Booster 2.0 帧率优化技术则针对一加的高刷新率屏幕而来，让手机能够在游戏等场景下更好地保持住 “满帧率”运行的状态。配合全新的智能后台冻结技术和 skip doFrame 技术，氢 OS 11 不仅轻快流畅，还更省电。

IT之家了解到，氢 OS 11 将支持一加 6 及之后的全部一加手机。今天，一加 8 和 8 Pro 的用户就可以下载测试版，提前体验氢 OS 11 的部分特性。

氢 OS11 适配计划：

OnePlus 8、OnePlus 8 Pro

8 月 10 日，开发者预览版，预计 9 ⽉ 中旬，公测版发布，预计 2020 年 Q4 季度，稳定版发布；

2020 年 12 月中旬起

OnePlus 7T、OnePlus 7T Pro、OnePlus 7 、OnePlus 7 Pro、OnePlus 6、OnePlus 6T 陆续适配。