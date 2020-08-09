看懂微软最新 14 条协议变更内容，与 Windows 断供中国没关系

IT之家8月9日消息 今日有消息称，微软已更新官网的 Microsoft 服务协议，声明如果因为不可抗力导致微软无法履行或延迟履行其义务，微软对此不承担任何责任或义务。该协议 10 月 1 日正式生效。而这些内容却被部分人士解读为若断供中国 Windows，概不负责。

实际上，该条款从2016年起的多个版本中已经出现，并非于近期紧急修改，也不是传闻中的 “断供中国”。

主要涉及问题的条款有以下几处，而这些应该是通用格式条款，因为在英国网站上也有类似的英文内容：

b. 对于因超出微软合理控制范围的情况（例如，劳资纠纷、不可抗力、战争或恐怖主义行为、恶意破坏、意外事故或遵守任何适用法律或政府命令）而导致微软无法履行或延迟履行其义务，微软对此不承担任何责任或义务。微软将尽最大努力降低这些事件的影响，并履行未受影响的义务。

e. 其他服务。当您依照这些条款使用所有其他服务时，您将与微软公司 (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.) 签订合同，对于这些服务，无论是否存在法律原则冲突，这些条款都将受华盛顿州法律管辖。美国华盛顿州金郡的州法院或联邦法院具有非排他性管辖权。

实际上，IT之家此前也报道过多次微软更改服务协议，每一次微软都会列出变更摘要。下面是具体的 14 条内容，主要与服务和隐私内容有关，与断供中国Windows绝无关系。