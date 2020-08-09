看懂微软最新 14 条协议变更内容，与 Windows 断供中国没关系

IT之家8月9日消息 今日有消息称，微软已更新官网的 Microsoft 服务协议，声明如果因为不可抗力导致微软无法履行或延迟履行其义务，微软对此不承担任何责任或义务。该协议 10 月 1 日正式生效。而这些内容却被部分人士解读为若断供中国 Windows，概不负责。
实际上，该条款从2016年起的多个版本中已经出现，并非于近期紧急修改，也不是传闻中的 “断供中国”。
主要涉及问题的条款有以下几处，而这些应该是通用格式条款，因为在英国网站上也有类似的英文内容：
b. 对于因超出微软合理控制范围的情况（例如，劳资纠纷、不可抗力、战争或恐怖主义行为、恶意破坏、意外事故或遵守任何适用法律或政府命令）而导致微软无法履行或延迟履行其义务，微软对此不承担任何责任或义务。微软将尽最大努力降低这些事件的影响，并履行未受影响的义务。
e. 其他服务。当您依照这些条款使用所有其他服务时，您将与微软公司 (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.) 签订合同，对于这些服务，无论是否存在法律原则冲突，这些条款都将受华盛顿州法律管辖。美国华盛顿州金郡的州法院或联邦法院具有非排他性管辖权。
实际上，IT之家此前也报道过多次微软更改服务协议，每一次微软都会列出变更摘要。下面是具体的 14 条内容，主要与服务和隐私内容有关，与断供中国Windows绝无关系。
在标题中，我们已将发布日期更新为 2020 年 8 月 1 日，并将生效日期更新为 2020 年 10 月 1 日。
在 “您的内容”部分，我们已阐明，在您与他人共享 “您的内容”时，共享人能够按照您提供内容时的意愿使用共享内容。我们还删除了涉及 HealthVault 的内容，因为我们不再将 HealthVault 作为一项服务提供给用户。
在 “行为准则”部分中，我们明确了垃圾信息的定义，并将网络钓鱼作为另一种有害行为示例添加到行为准则中。垃圾邮件是指不需要的或未经请求而发送的群发电子邮件、帖子、联系请求、SMS（短信）、即时消息或类似的电子通信。网络钓鱼是指发送电子邮件或其他电子通信，以欺诈或非法方式诱使收件人泄露个人或敏感信息，例如密码、生日、社会保险号、护照号码、信用卡信息、财务信息或其他敏感信息，或者获得对帐户或记录的访问权，造成文档或其他敏感信息、付款和 / 或财务收益信息的泄露。
在 “儿童和帐户”部分，我们明确了，您和您的父母或监护人创建 Microsoft 帐户或使用服务，即表示同意并接受这些条款的约束，并且您声明自己达到您居住地的 “成年”或 “可承担法定责任”的年龄，或者您的父母或法定监护人代表您同意接受这些条款的约束。
在 “关闭您的帐户”部分，我们删除了一项条款，即我们会暂时禁止创建与您提供的电子邮件地址相关联的帐户。
在 “签约实体、法律选择和争议解决地”部分以及整个条款中，Xbox 上 Microsoft Store 的签约实体已更新为东方明珠新媒体股份有限公司 (OPG)。
在 “Xbox”部分和整个条款中，我们更新了 Xbox 标题，将 Xbox Live 更改为指代 Xbox 在线服务和 Xbox 主机，而非 Xbox One 和 Xbox 360 主机。我们更新了 “Xbox 服务”，将 Microsoft 提供的 Xbox 在线服务、Xbox Game Studios 游戏（包括 Mojang 游戏）、应用程序、订阅、服务和内容都包含在服务范围内。我们还阐明了，如果您登录 Xbox 服务帐户来访问非 Microsoft 服务（例如，第三方应用和服务的非 Microsoft 游戏发行商），Microsoft 能为您做些什么。
在 “Microsoft 家庭功能”部分，我们做了相应更新，将涉及 Microsoft Family Safety 的内容纳入其中。
在 “Store”和 “Office 服务”部分，我们已将涉及 Office 365 的具体内容更新为 Microsoft 365，并阐明使用 Microsoft 365 家庭版、Microsoft 365 个人版以及其他任何 Microsoft 365 订阅服务中的应用（例如 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneDrive、Access 和 Publisher）受 https://aka.ms/useterms 中的补充许可条款以及本协议条款内容的约束。
在 “Microsoft Health 服务”部分，我们删除了涉及 HealthVault 的内容，因为我们不再将 HealthVault 作为一项服务提供给用户。
在 “数字商品”部分，我们明确了 Microsoft 可能会通过 Microsoft Groove、Microsoft 电影和电视、Store、Xbox 服务以及其他相关及未来的服务，允许您以数字形式获取、收听、观看、播放或阅读（视情况而定）音乐、图像、视频、文本、书籍、游戏或其他材料（“数字商品”）。
在 “Azure”部分，我们明确了，您对 Azure 服务的使用受 https://aka.ms/AA7z67v Microsoft Azure 法律信息页面中的条款和条件的约束。
在 “通知”部分，我们对版权和商标通知进行了明确的修改。涉及先前某些服务所使用的有关股票报价和索引数据的许可信息，我们也一并做了删除。
我们对整个条款进行了更改，使之更为清晰并解决语法、错别字、超链接识别和更新、品牌术语修改以及其他类似问题。