iPhone 升级 iOS 14 Beta 4 后《王者荣耀》出现无法启动、闪退，腾讯已回应

IT之家 8 月 10 日消息 近期，苹果发布了 iOS 14 Beta 4 系统更新，不过今天#iOS 14 Beta 4#话题却上了微博热搜，原来是一些游戏玩家在升级 iOS 14 Beta 4 后发现《王者荣耀》出现无法启动和闪退问题。腾讯近期已经做出回应。

IT之家获悉，腾讯已经收到反馈，由于苹果操作系统 “iOS 14”刚刚发布，仍存在一些兼容性问题，已及时向苹果厂商反馈，同时正在持续跟进该问题的修复情况。为了保证游戏体验流畅，建议各位召唤师谨慎升级 “iOS 14”，待苹果手机厂商完善兼容性后再选择升级。

腾讯公告内容如下：