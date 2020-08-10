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iPhone 升级 iOS 14 Beta 4 后《王者荣耀》出现无法启动、闪退，腾讯已回应

2020/8/10 17:53:44 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 8 月 10 日消息 近期，苹果发布了 iOS 14 Beta 4 系统更新，不过今天#iOS 14 Beta 4#话题却上了微博热搜，原来是一些游戏玩家在升级 iOS 14 Beta 4 后发现《王者荣耀》出现无法启动和闪退问题。腾讯近期已经做出回应。

IT之家获悉，腾讯已经收到反馈，由于苹果操作系统 “iOS 14”刚刚发布，仍存在一些兼容性问题，已及时向苹果厂商反馈，同时正在持续跟进该问题的修复情况。为了保证游戏体验流畅，建议各位召唤师谨慎升级 “iOS 14”，待苹果手机厂商完善兼容性后再选择升级。

腾讯公告内容如下：

“已经收到部分召唤师反馈：已经更新升级到 “iOS14.0 Beta4”系统后，出现无法启动、闪退等问题。

目前该问题我们已经收到，由于苹果操作系统 “iOS14.0 系统”刚刚发布，仍存在一些兼容性问题，我们已及时向苹果厂商反馈，同时正在持续跟进该问题的修复情况。

也在此说明：为了保证游戏体验流畅，建议各位召唤师谨慎升级 “iOS14.0 系统”，待苹果手机厂商完善兼容性后再选择升级。

对已经升级至 “iOS14.0 系统”的召唤师，如果遇到上述异常问题，请耐心等候苹果官方后续的系统升级修复。我们将在官网和其他官方平台为您及时更新处理进度。”

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关键词：iOS 14王者荣耀

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