苹果 iOS 14/iPadOS 14 开发者预览版 Beta 4 更新内容：3D Touch 回归、Apple TV 小部件

IT之家 8 月 5 日消息 苹果今天发布了 iOS 14 和 iPadOS 14 的第四个开发者测试版，对系统的一些功能和设计进行了调整和完善。

随着测试的进行，新变化越来越小，也越来越不明显，但在第四个测试版中仍然有一些值得注意的新功能，如下：

- Apple TV 小部件：第四个测试版中提供了一个新的 Apple TV 小部件。

- 搜索改进：当搜索应用内内容或问题时，常用联想词现在会显示在网络建议的下方，还会在顶部显示应用程序、Siri 知识、Siri 建议、新闻等，并可选择获得更多结果。在应用中搜索仍可在界面底部使用。

- 3D Touch：上一个测试版中无法使用的 3D Touch 已经再次可以在兼容设备上运行。

- 曝光通知 API：本次测试版中加入了曝光通知 API，iOS 14 用户可以下载使用曝光通知的应用。曝光通知 API 旨在帮助 联系人跟踪，其目的是跟踪人与人之间传染病的传播，以减缓其传播速度。

IT之家的小伙伴们还发现 iOS 14 测试版 Beta 4 中有其它新功能的话，请在评论中告诉我们。

值得一提的是，苹果今天还发布了watchOS 7、tvOS 14、macOS Big Sur第四个开发者测试版，其中macOS Big Sur Beta 4新增了Safari对Youtube 4K视频的支持。

安装正确的开发者配置文件后，可以从Apple开发人员中心或通过OTA推送下载iOS 14或者‌iPadOS‌ 14。

1、iOS 14/iPadOS 14开发者预览测试版描述文件：点此下载

2、iOS 14/iPadOS 14公开测试版描述文件：点此下载

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