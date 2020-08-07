苹果 iOS 14/iPadOS 14 公测版 Beta 4 更新

IT之家 8 月 7 日消息 苹果此前已发布了iOS/iPadOS 14的第四个开发者测试版，作为对应，苹果今天也发布了iOS 14 和 iPadOS 14 第四个公测版。两者更新内容基本一致，公测版要稍微稳定一些。苹果开启新一轮的iOS/iPadOS系统测试，IT之家网友可以到【果粉圈】集中讨论。

IT之家了解到，苹果iOS 14 Beta 4包括时钟小部件、小部件弹窗、资源库弹窗、主屏幕弹窗等更新，还带来了相机界面、屏幕截图编辑界面调整等。

安装正确的开发者配置文件后，可以从Apple开发人员中心或通过OTA推送下载iOS 14或者‌iPadOS‌ 14。

1、iOS 14/iPadOS 14开发者预览测试版描述文件：点此下载

2、iOS 14/iPadOS 14公开测试版描述文件：点此下载

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《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

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