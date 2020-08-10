Facebook 成立金融部门负责所有支付项目，凸显商务野心

Facebook 今日宣布，成立一个新部门 “Facebook Financial”（Facebook 金融），负责公司的所有支付项目。分析人士称，此举凸显了 Facebook 的商务野心。

Facebook 称，Facebook Financial（内部简称 “F2”）将负责公司所有的支付项目，包括 Facebook Pay，后者是 Facebook 计划在其所有应用程序中内置的通用支付功能。

该部门将由 Facebook 数字加密货币项目 “Libra”联合创始人大卫 · 马库斯（David Marcus）领导。与此同时，马库斯将继续领导 Facebook 数字钱包服务 “Novi”（前身为 “Calibra”）。此外，马库斯还将负责 WhatsApp 在印度和巴西等国的支付业务。

另外，Facebook 还聘请了全球最大的自由职业工作平台 Upwork Inc 公司前 CEO 斯蒂芬 · 卡斯利尔（Stephane Kasriel）担任支付业务副总裁，向马库斯汇报工作。

这是 Facebook 在整个公司层面，将各个产品和应用程序更紧密联系在一起的最新努力。在过去的两年里，Facebook 对 Instagram 和 WhatsApp 进行了更名，让人们知道它们隶属于 Facebook，CEO 马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）还宣布了整合公司所有即时通讯服务的计划。

马库斯今日表示：“在整个 Facebook 平台上，我们有大量的商业元素。我认为，在公司层面上围绕所有支付来合理化战略是正确的。”

Facebook 的想法是，如果用户可以在 Instagram、Messenger 和 WhatsApp 上进行购买，那么 Facebook 的广告就会变得更具价值，用户就会在 Facebook 的各项应用上花更多的时间。

在上个月的第二季度财报电话会议上，扎克伯格曾表示，他对 Facebook 各项即时通讯应用程序内部的商业机会 “相当兴奋”。扎克伯格说：“随着 Messenger 和 WhatsApp 的支付增长，随着我们能够在更多的地方推出，我认为这只会成为一种趋势。”

马库斯是支付领域的老手，也是 Facebook 公司内部值得信赖的高管。他曾担任 PayPal 总裁，2014 年加盟 Facebook。在接管 Libra 项目前，管理 Facebook Messenger 四年时间。

分析人士称，马库斯的一个优先事项是，在印度和巴西市场推出 WhatsApp 支付服务。在这些市场，Facebook 已投入巨资，想把 WhatsApp 打造成为商业目的地，但监管因素导致 Facebook 的这一努力在上述两个国家陷入停滞。

最近，马库斯一直在负责让 Libra 作为一种跨境支付手段被批准。这需要与监管部门进行谈判，而这一经验可能会对 Facebook 的其他支付举措有所帮助。

马库斯说：“在金融服务监管方面拥有特定的专业知识，从一开始就以正确的方式打造，将大有帮助。金融服务业与传统科技公司有很大不同，后者不受太多监管。”