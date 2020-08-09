Facebook 谴责苹果政策，新版 Gaming 上架 App Store 里面却没有游戏

IT之家8月9日消息 外媒 mspoweruser 报道，Facebook 在 iOS 设备上发布了他们最新的 Facebook Gaming 应用，但有一个重要的警告提醒：它里面并没有游戏。

继谷歌 Stadia 和微软 Project xCloud 云游戏服务都因为苹果过时的政策而被禁止在 App Store 上销售之后，Facebook Gaming 透露了其迟迟不能登陆苹果产品的原因。

虽然主要是像 Twitch 或 Mixer（已被微软砍掉）这样的直播服务，但 Facebook Gaming 里面包含小游戏供用户玩。此前 Facebook Gaming 已经上架安卓手机设备。

在 Facebook 收到苹果数月的拒绝信后，这些小游戏已经从 iPhone 和 iPad 版本中删除。

Facebook 表示，“不幸的是，为了在独立的 Facebook 游戏应用上获得苹果的批准，我们不得不完全删除游戏功能 -- 这意味着 iOS 用户的体验要比使用 Android 的用户差。”

“我们将继续专注于为每月在 Facebook 上玩游戏的 3.8 亿多人建立社区 -- 无论苹果是否允许在独立应用中使用它。”

IT之家了解到，这款应用被 iOS 拒绝的原因是因为 App Store 准则 4.7，表示该服务发布能够玩游戏是其主要目的。尽管 Facebook 提供的证据表明，只有 5% 的用户活动是花在游戏服务上，但苹果拒绝让步。

这并不是 Facebook 第一次被迫淡化其 iOS 服务上的游戏。根据 Facebook 游戏主管 Vivek Sharma 的说法，苹果看到了包括迷你游戏在内的 Facebook 核心应用问题。

“即使在 Facebook 主应用和 Messenger 上，我们也被迫在 iOS 上埋没 Instant Games 多年，”Sharma 说。“这是整个游戏行业共同的痛楚，最终伤害了玩家和开发者，并严重阻碍了移动端其他类型格式的创新，比如云游戏。”