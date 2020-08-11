外媒：多家美企劝白宫，希望 TikTok 卖身并继续在美运营

8 月 11 日消息，据外媒报道，美国多家知名金融和科技公司正在力挺 TikTok（抖音海外版）的美国业务达成潜在出售交易，以确保其继续在美国运营。TikTok 正面临特朗普政府的禁令。

据悉，Twitter 已就可能与 TikTok 美国业务合并事宜进行了初步谈判。目前还不清楚 Twitter 是否会寻求推动交易，考虑到这家社交媒体公司的规模，此举将面临重大挑战，几乎肯定需要其他投资者的帮助。

知情人士说，几家与 Twitter 或 TikTok 母公司有联系的投资公司，也可能在涉及 Twitter 或微软的交易中发挥作用。其中包括风险投资巨头红杉资本 (Sequoia Capital)，该公司在中国的子公司于 2014 年首次投资于字节跳动。

据知情人士称，如今红杉持有字节跳动略高于 10% 的股份，根据在二级市场的交易估值，这部分股份价值超过 100 亿美元。照此计算，这笔投资将跻身有史以来最成功的风险资本交易之列。

知情人士表示，红杉全球管理合伙人道格 · 里昂 (Doug Leone)最近几周始终在向包括财政部长史蒂文 · 姆努钦 (Steven Mnuchin)、白宫高级顾问贾里德 · 库什纳 (Jared Kushner)在内的政府联系人施压，要求他们制定解决方案，使 TikTok 能够继续在美国运营。

考虑到 TikTok 对中国母公司的重要性，字节跳动股东面临着很大的风险，投资者今年对其估值达到了 1000 亿美元以上。其他投资者包括私募股权公司 General Atlantic 和日本投资巨头软银集团。

据一位知情人士透露，软银本身也希望作为 TikTok 的潜在竞购者加入竞争。但作为一家外国公司，其竞购成功的可能性仍然很小。General Atlantic 和软银均拒绝置评。

据一位了解竞购情况的人士透露，字节跳动的部分投资者早些时候已经提出了报价，对 TikTok 整体估值超过 300 亿美元。目前尚不清楚其他投资者目前是否参与了对美国业务的潜在竞购。

微软在声明中表示，可能会邀请其他美国投资者在获得少数股权的情况下参与 TikTok 交易。这家软件巨头不需要资金帮助，其手头现金和短期投资超过 1360 亿美元。

知情人士说，由于规模小得多，Twitter 的收购不太可能面临与微软或其他潜在竞购者同等程度的反垄断审查。尽管如此，Twitter 竞购成功的希望也很渺茫，绝对需要其他投资者的帮助。

与其他大型科技公司相比，该公司的财力要少得多。Twitter 在过去几年开始持续盈利，但在最近一个季度报告亏损 12.3 亿美元，现金和短期投资为 78 亿美元。

但 Twitter 确实拥有实力雄厚的投资者，比如私募股权公司银湖 (Silver Lake)，该公司在 3 月份向这个即时通讯平台投资了 10 亿美元，并在新冠疫情期间进行了一系列其他大规模投资，以支撑主要的科技品牌。

里昂告表示，他会继续联系姆努钦和库什纳，看看怎样才能拯救 TikTok。一位知情人士说，General Atlantic 的首席执行官威廉 · 福特 (William Ford)也曾为该公司游说。