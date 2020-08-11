微软收购 TikTok 或面临技术难题：期限太紧

据知情人士透露，微软从字节跳动剥离 TikTok 部分业务的计划将在技术上面临一些复杂问题，可能会对特朗普政府的耐心构成考验。

特朗普要求微软在 9 月 15 日之前制定一份 TikTok 收购计划，否则就会禁用 TikTok。

之前有报道称，微软希望争取一段过渡期，以便在双方达成协议后有时间将 TikTok 从技术上与字节跳动分割。

据悉，想要按照特朗普及美国立法者的设想完成 “彻底分手”，可能需要一年甚至更长时间。

TikTok 在功能和技术上都与字节跳动旗下的抖音非常相似，后者仅面向中国本土推出。此外，二者还与字节跳动旗下的其他资产共享技术资源。

知情人士表示，由于面临美国政府的密切审查，字节跳动几个月前就开始进行技术隔离工作。

知情人士称，虽然决定 TikTok 外观的应用代码已经与抖音隔离，但服务器代码仍然与字节跳动旗下产品共享。服务器代码提供了数据存储、审核算法、内容推荐、用户资料管理等基础功能。

为了避免 TikTok 出现服务中断，微软可能还要在评估和设计代码时依靠字节跳动的代码，并且要转移到新的后台基础设施来服务用户。

如果在出售 TikTok 之后，这项服务仍在技术和运营层面对字节跳动存在任何依赖，都将成为美国外国投资委员会无法接受的事情。

微软面临的另外一个挑战是如何转移 TikTok 的秘密武器，即内容推荐算法。这个算法支撑了 TikTok 的 “For You”页面，可以通过分析用户行为来推荐下一个视频。

知情人士表示，TikTok 使用的算法与抖音相互独立，但比较难处理的是算法使用的内容和用户信息。“如果没有数据，算法就一文不值。”微软前 CIO 吉姆 · 杜波依斯（Jim Dubois）说，“为这些国家隔离数据是一项重要任务。”

微软正在通过谈判收购 TikTok 的美国、加拿大、新西兰和澳大利亚业务。TikTok 不仅要与字节跳动分割，还必须与 TikTok 在其他地区的业务分离。而由于其中涉及众多数据，所以会在技术上面临许多挑战。

“最麻烦的是分割数据，包括内容和用户数据。”杜波依斯说。他还指出，字节跳动和微软之间可能需要转移硬盘数据。

TikTok 表示，该公司的用户数据存储在美国，并备份在新加坡，与该公司的其他数据相隔离。

业内律师表示，特朗普制定的最后期限很难完成，在类似的交易中，光是确定商业需求以及知识产权和资产问题通常就需要几个月的时间。