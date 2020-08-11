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华为再公布自动驾驶、智能汽车等专利

2020/8/11 11:58:14 来源：新浪科技 作者：- 责编：懒猫
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8 月 11 日上午消息，天眼查 App 显示，近日，华为技术有限公司新增多项专利信息，其中包括 “一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备” “控制智能汽车行驶方向的方法和装置”以及 “交通信号灯的识别方法、系统、计算设备和智能车”。

其中，“一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备”与 “控制智能汽车行驶方向的方法和装置”的申请日期分别在 2017 年 6 月和 2017 年 4 月，公开日期均为 2020 年 8 月

“一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备” 的专利摘要显示，本发明实施例公开一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备。由于本发明实施例中，终端设备根据车辆外部环境数据和初始定位精度确定机动车辆的目标驾驶参数，所以目标驾驶参数会随车辆外部环境数据的不同而变化，进而与外界环境相匹配，提高机动车辆自动驾驶的安全性。

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“控制智能汽车行驶方向的方法和装置”的专利摘要显示，本申请实施例提供了一种控制智能汽车行驶方向的方法和装置。根据本申请实施例的控制智能汽车行驶方向的方法，能够增强智能汽车在恶劣天气下的控制稳定性，提高智能汽车的安全系数。

“交通信号灯的识别方法、系统、计算设备和智能车” 的专利摘要显示，本申请提供一种交通信号灯的识别方法、系统、计算设备和智能车，涉及人工智能 AI 领域。

值得注意的是，天眼查 App 显示，此前，华为技术有限公司就公布了 “一种自动驾驶方法以及装置”“车辆定位的方法、装置、控制器、智能车和系统”等专利。

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关键词：华为专利

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